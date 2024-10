Biohazard haben neues Label und planen ein Album

Innerhalb von Biohazard scheint eine permanente On-Off-Beziehung stattzufinden. Das neueste „On“ entstand vergangeges Jahr. Seitdem ist die Truppe wieder in der Originalbesetzung von 1988 unterwegs. Erst im Juli 2023 verstarb Gründungsschlagzeuger Anthony Meo, nachdem er den Kampf gegen den Krebs verloren hatte.

Empfehlung der Redaktion Biohazard: Original-Drummer Anthony Meo verstorben Ex-Biohazard-Drummer Anthony Meo lebt nicht mehr. Das Originalmitglied der New Yorker Hardcore-Institution erlag einem Krebsleiden. Nun vermelden die New Yorker, dass sie einen Plattenvertrag mit BLKIIBLK, einem Imprint der Frontiers Label Group, unterzeichnet haben. Biohazard sind die erste große Nummer, die das neue Label verpflichten konnte. In diesem Atemzug wurde auch gleich ein neues Album für 2025 angekündigt. Der letzte Langspieler REBORN IN DEFIANCE erschien 2012 via Nuclear Blast.

Eine fruchtbare Partnerschaft

Serafino Perugino, Präsident des Labels, drückte seine Begeisterung aus: „Wir freuen uns, BLKIIBLK mit Biohazard als Flaggschiff-Künstler anzukündigen. Der Einfluss und der Pioniergeist der Band passen perfekt zu unserer Vision für BLKIIBLK. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, wie sie weiterhin neue Wege gehen.“ Paul Gargano, Co-Manager von Biohazard, fügte hinzu: „Die Chemie ist elektrisierend und unbestreitbar. Die Band ist stärker als je zuvor. Durch die Partnerschaft mit BLKIIBLK haben wir ein Label gefunden, das genauso motiviert ist, wie die Band. Sie werden sie zu ihren höchsten Höhen antreiben.“



Empfehlung der Redaktion Billy Graziadei von Biohazard rettet Mädchen vor Ertrinken Crossover, Hardcore Biohazard-Frontmann Graziadei wird momentan als Held gefeiert, weil er vor einigen Tagen zwei junge Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Auch die Band selbst lässt es sich nicht nehmen, ein Statement zu veröffentlichen. „Als wir uns letztes Jahr neu formierten, hat uns die Reaktion auf unsere erste Welttournee seit über einem Jahrzehnt angespornt und dazu inspiriert, neue Musik zu kreieren, die der alten Schule Respekt zollt und gleichzeitig etwas Neues und Aufregendes für uns und unsere Fans schafft. Wenn jemals die richtige Zeit für Biohazard war, dann jetzt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit BLKIIBLK bekannt zu geben. Wir können es kaum erwarten, dieses Monster von einer Platte 2025 zu veröffentlichen!“

Bereits früher in diesem Jahr gab Bassist und Sänger Evan Seinfeld in diversen Interviews zu Protokoll, dass die Band an neuem Material arbeite und alles „sehr aufregend“ sei. Gegenüber El Planeta Del Rock sagte er: „Wir wollen ins Studio gehen und uns wirklich einsperren, wie wir es in den Neunzigern getan haben. Wir wollen Zeit damit verbringen, ein wirklich starkes Album zu machen. Für uns geht es nicht nur um ein Lied. Ein komplettes Album zu machen, ist immer noch etwas, das uns am Herzen liegt.“

