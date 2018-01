Black Sabbath: Geezer Butler erhält Stern auf dem Broad Street Walk Of Stars

Der Broad Street Walk Of Stars existiert seit 2007 in Birmingham in der – natürlich – Broad Street. Auf ihm werden jährlich mehrere Berühmtheiten aus Birmingham (oder engem Bezug zur Stadt) mit Sternen geehrt und verewigt.

Den ersten Stern überhaupt bekam Ozzy Osbourne am 6. Juli 2007, auch Tony Iommi hat bereits einen (23. November 2008). Weitere dort geehrte Musiker sind unter anderem Noddy Holder (Slash) sowie Jeff Lynne, Roy Wood und Bev Bevan (alle ELO).

Perfektes Datum

Am 3. Februar wird nun also auch Black Sabbath-Bassist Geezer Butler seinen Stern erhalten – am exakt 50. Jahrestag des ersten Konzerts in Birmingham und dem ersten Jubiläum des Abschiedskonzerts von Black Sabbath.

Die feierliche Überreichung der Ehrung wird in der Halbzeitpause des englischen Zweitligaspiels Aston Villa gegen Burton Albions stattfinden. Herzlichen Glückwunsch, Geezer!