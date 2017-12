LESERPOLL 2017 – Abstimmen und fette Preise gewinnen!

Liebe Headbanger,

welche Favoriten die METAL HAMMER-Redaktion im vergangenen Jahr hatte, wisst ihr nach der Lektüre der vorherigen Seiten im Heft bereits… Jetzt ist es an euch: Im Rahmen unseres traditionellen, alljährlichen Leserpolls wollen wir von euch wissen, welche Bands, Platten und Konzerte ihr 2017 abgefeiert habt, welche Musiker euch ernüchtert oder sich gar wie die letzten Volldeppen aufgeführt haben. Darüber hinaus interessiert uns natürlich, in welchen Bereichen wir selbst noch dazulernen können. Daher gebt bitte auch ausführlich und ehrlich Feedback zu unserem Magazin – was fandet ihr an den METAL HAMMER-Ausgaben 2017 absolut gelungen, und wo gibt es Potenzial nach oben? Lest ihr das Heft immer von vorne bis hinten, oder überblättert ihr auch mal eine Band, Rubrik oder ein bestimmtes Genre, das euch am Allerwertesten vorbeigeht? Welches METAL HAMMER-Titelbild hätte aufgrund seiner optischen und/oder textlichen Klasse einen Ehrenplatz bei euch zu Hause verdient, und bei welchem versprühte der Inhalt mehr Glanz und Gloria? All das und ein bisschen mehr dürft ihr uns beantworten.

Vorab sagen wir: Stählernen Dank fürs Mitmachen! Denn nur wenn ihr bei unserer Umfrage teilnehmt, erfahren wir, was euch wirklich bewegt. Als Dank für eure Unterstützung haben wir etwas für euch vorbereitet – mit etwas Glück könnt ihr einen der vielen schicken Preise unserer Weihnachtsverlosung abstauben (siehe Seiten 30 bis 32 im Heft; Gewinnwunsch bitte mitangeben).

Nun jedoch wünschen wir: Viel Spaß beim Ausfüllen und MAXIMUM LESERPOLL!

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band 2017: Bestes Album 2017: Bester Song 2017: Beste Metal-Website: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2017: Bester Club/Beste Metal-Location 2017: Bestes Festival 2017: Bester Videoclip 2017: Peinlichster Lieblings-Song 2017: Miesester Rocker 2017: Schlimmster Rock-Song 2017: Schlechtestes Konzert 2017: Idiot des Jahres: Persönlichkeit des Jahres: Party des Jahres: Enttäuschung des Jahres: Erkenntnis des Jahres: Lachnummer des Jahres: Wunsch für 2018: Horrorvision 2018: Persönliches Vorbild: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2017: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2017: Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2017: 01/2017 Lemmy 02/2017 Kreator 03/2017 Black Sabbath 04/2017 Steel Panther 05/2017 Fear Of The Dark 06/2017 Rammstein 07/2017 Stone Sour 08/2017 Accept & Blind Guardian 09/2017 Arch Enemy 10/2017 Cliff Burton 11/2017 Till Lindemann 12/2017 Iron Maiden Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2017: 01/2017 Lemmy 02/2017 Kreator 03/2017 Black Sabbath 04/2017 Steel Panther 05/2017 Fear Of The Dark 06/2017 Rammstein 07/2017 Stone Sour 08/2017 Accept & Blind Guardian 09/2017 Arch Enemy 10/2017 Cliff Burton 11/2017 Till Lindemann 12/2017 Iron Maiden Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Über welche Genres liest du am liebsten? (Mehrfachnennungen möglich) Thrash Metal Heavy Metal Power Metal Hard Rock Death Metal Black Metal Prog Metal/Rock Doom Hardcore Metalcore/Deathcore Sonstige:

Was liest du nie im METAL HAMMER? Wunsch-Motiv für ein Poster: Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Was gefällt dir auf www.metal-hammer.de am besten? Folgst du uns auf Facebook? Wie gehst du ins Internet? (Mehrfachnennung möglich) PC/Mac Smartphone Notebook/MacBook iPad/Tablet Wie hörst du Musik? (Mehrfachnennungen möglich) CD Vinyl Stream MP3 Tape Sonstiges:

Gabentisch

Ho ho ho! Wenn unter eurem Weihnachtsbaum mal wieder nur Socken und Süßigkeiten liegen: Keine Sorge! Wir haben uns darum gekümmert, dass ihr auch dieses Jahr die Chance auf metallisch-starke Gewinne von unserem prall gedeckten Gabentisch habt.

Ob unbezahlbare Sammlerstücke, hochwertige Technik oder fette Plattenpakete: Mitmachen lohnt sich allemal – und ist auch gar nicht schwierig: Jede Einsendung für unseren Jahrespoll nimmt automatisch an der Verlosung teil!

Noch viel mehr hochwertige und schwermetallische Preise (CDs, Vinyl, Poster, Games) findet ihr nur in unserer aktuellen Januar-Ausgabe!

Wie kann ich gewinnen?

Füllt unseren Jahrespoll weiter oben aus. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prophets Of Rage

Riff-Macht

Dass Tom Morello einer der krassesten Gitarristen ist, die auf dieser Erde wandeln, ist schon lange bekannt, und zusammen mit Prophets Of Rage stellt er das einmal mehr beeindruckend unter Beweis. Wer ihm nacheifern will, kann das nun ganz im Geist der Crossover-Supergroup tun, denn wir verlosen eine schwarze Epiphone Les Paul 100 mit den Unterschriften aller Mitglieder der Band um B-Real und Chuck D. Das jüngst erschienene, Band-betitelte Debütalbum von Prophets Of Rage auf Vinyl darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

Nuclear Blast

Schöner wohnen

Eure Wohnungen müssen metallischer werden! Das denken sich auch die Kollegen von Nuclear Blast und haben euch ein paar schicke Gewinne für Ohr und Auge zusammengestellt: Gewinnt bei uns einen signierten Keilrahmen zum Album TIEF.TIEFER von Die Apokalyptischen Reiter, einen signierten Keilrahmen zum Album I WORSHIP CHAOS von Children Of Bodom und einen von zwei Keilrahmen zum Album MACHINE MESSIAH von Sepultura. Es gibt jedoch noch mehr Sammlerstücke: Bei uns habt ihr die Chance auf ein hochwertiges signiertes Earbook MONUMENTS von Edguy, Paradise Lost haben für euch ihr neues Album MEDUSA einmal als LP und einmal als Mediabook unterschrieben, und Accept eine CD ihres Albums THE RISE OF CHAOS signiert. Ein weiteres optisches Highlight: Das edle, 192-seitige Opeth-Fotobuch THE PERPETUAL JOURNEY in der Deluxe-Edition. Auch ein kleines Rage-Bundle samt Bauchtasche, Autogramm und dem aktuellen Album SEASONS OF THE BLACK gehört zum Paket. Obendrauf gibt’s eine von fünf Blu-rays „Your Music. Your Life“ der Nuclear Blast-Sublabels Arising Empire und SharpTone Records sowie entsprechende Shirts. Teilnahme ab 18 Jahren.

Marshall

Moderner Klassiker

Seit über 50 Jahren steht die Rock-Legende Marshall für fette Klänge und einen unverwechselbaren Style. Diese Qualitäten überträgt der Verstärkerhersteller natürlich auch auf seine Kopfhörer: Der Monitor Bluetooth ist der neueste OnEar-Kopfhörer aus dem Hause Marshall, der ganz ohne Kabel auskommt. Neben hohem Tragekomfort und Hörgenuss verspricht der Monitor Bluetooth 30 Stunden Musikgenuss im Akkubetrieb (oder unbegrenzt mit dem mitgelieferten Kabel). Wir verlosen ein Exemplar des schmucken Stücks.

Eisbrecher

Nichts für Landratten

Im Handel war sie bereits kurz nach der Veröffentlichung vergriffen, bei uns gibt es aber trotzdem noch eine: die limitierte STURMFAHRT-Box von Eisbrecher! Neben dem aktuellen Nummer eins-Album der NDH-Überflieger auf CD sind darin die Bonus-DVD EISBRECHER LIVE AUF DER LORELEY 2016, eine Expeditionsbrille, ein Metall-Pin, A1-Poster und Sticker enthalten.

Oculus

Willkommen in der Zukunft

Egal, ob ihr mit vollem Körpereinsatz Gegner in Videospielen bekämpfen oder entlegene und weit entfernte Orte besuchen wollt: Oculus hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch mit modernster Technik sowie 360-Grad-Bild und -Sound in fremde Welten zu entführen. Möglich machen dies das hochwertige VR-Headset Rift sowie die passenden Touch-Controller, mit denen man sich ganz natürlich in der virtuellen Realität bewegen kann. Oculus bietet Hunderte Spiele und Anwendungen, die speziell für das VR-Erlebnis erschaffen wurden – einfach Headset aufsetzen, einschalten und tschüs, Alltag! Ihr habt jetzt die Chance, eines der wertvollen Oculus-Rift+Touch-Sets bei uns zu gewinnen!

Denkt dran: Dies ist nur eine kleine Auswahl der Preise, die wir verlosen. Die komplette Liste findet ihr in der Januar-Ausgabe des METAL HAMMER (ab 13.12. am Kiosk oder im Briefkasten!).