Blind Guardian: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 09/2022

Die Septemberausgabe 2022 des METAL HAMMER kommt mit der weltexklusiven Blind Guardian-CD THE BARD MACHINE! In der großen Titelgeschichte lest ihr ein umfangreiches Interview mit allen Infos rund um ihr neues Album THE GOD MACHINE. Die Septemberausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/blindguardian. Achtung: Versand ab 24. August 2022, dem Erscheinungstag unserer Augustausgabe!

Exklusive Blind Guardian-CD nur in METAL HAMMER 09/2022 – limitierte Jewelcase-Version

Mit THE BARD MACHINE legen wir nach zwölf Jahren mit einer weiteren weltexklusiven BLIND GUARDIAN-CD nach! Bisher unveröffentlichte Aufnahmen der Bullhead Session aus 2021, sowie zwei brandneue, bis dato physisch unveröffentlichte Songs vom kommenden Album zeigen BLIND GUARDIAN in gewohnter Klasse und Exzellenz.

Jetzt zugreifen, nur solange der Vorrat reicht!

Die weltexklusive Blind Guardian-CD THE BARD MACHINE gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2022, hier im Shop als limitierte Jewelcase-Variante (666 Stück), oder ab 24.8. am Kiosk in der Kartonstecktasche.

Die Tracklist von THE BARD MACHINE:

Blood Of The Elves (Album-Version)** Secrets Of The American Gods (Single Version)** The Ninth Wave (Bullhead Session)* Banish From Sanctuary (Bullhead Session)* Born In A Mourning Hall (Bullhead Session)* Lost In The Twilight Hall (Bullhead Session)* Violent Shadows (Bullhead Session)* Sacred Worlds (Bullhead Session)*

Zusatzinformation – Achtung!

Wir akzeptieren lediglich Zahlung auf Rechnung, Bankeinzug und PayPal. Eine Kreditkarten-Zahlung kann im Nachgang nach Erhalt der Rechnung per E-Mail mit dem Kunden-Service angestoßen werden.

Die PDF-Version der Ausgabe kann hier gekauft werden: www.metal-hammer.de/epaper

Sollten während des Bestellprozesses Probleme auftreten oder du benötigst Hilfe, wende dich bitte per E-Mail an unseren Kunden-Service: as-media@dpv.de

Es wird sich um dein Anliegen schnellstmöglich gekümmert und Kontakt mit dir aufgenommen!

