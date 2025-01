Bonfire: Vergangenheitsbewältigung

Exodus wechseln erneut ihren Sänger. Harakiri For The Sky im Interview. Thronehammer-Verlosung. Neue Alben von Avatarium, Bonfire, Confess u.a.

Verlosung – Live To Win Gewinnt fünf von der Band handsignierte Thronehammer-Alben! Back In Black – das Metal-Update Die Exodus-Sänger bewegen sich im Kreis. Der eine geht (wieder), der andere kommt (wieder). Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Bonfire HIGHER GROUND Avatarium BETWEEN YOU, GOD, THE DEVIL AND THE DEAD Confess DESTINATION ADDICTION Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers –…