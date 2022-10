Electric Callboy lud TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff zum Summer Breeze Open Air ein. Hier könnt ihr euch alle Videos dazu anschauen.

Electric Callboy haben im Zuge ihrer umjubelten Show beim diesjährigen Summer Breeze Open Air im großen Stil mit ‘TV Total’ kollaboriert. So haben die Trancecore-Musiker Moderator Sebastian Pufpaff zum Festival eingeladen, der zunächst so tat, als wüsste er gar nicht, dass das Freiluft-Event in Dinkelsbühl eine Metal-Veranstaltung ist. Letztlich performte Pufpaff sogar mit der Band auf der Bühne (siehe Videos unten). Stählerne Unterhaltung Zunächst überraschte die Fernsehpersönlichkeit sowohl Electric Callboy als auch das Summer Breeze-Publikum. Denn der ‘TV Total’-Mann stand plötzlich im Metal-Outfit inklusive Kutte während des Auftritts von Sänger Nico Sallach und Co. auf der Bühne. Doch die Gruppe…