Brian Tatler ist glücklich, bei Saxon Gitarre zu spielen

Zum Start ihrer anstehenden Europatournee haben sich Def Leppard etwas Außergewöhnliches ausgedacht. Damit verfolgen sie obendrein einen guten Zweck.

Für ein Liveevent in ihrer Heimat England verzichten Def Leppard darauf, vor großem Publikum zu spielen. Die traditionsreichen Rocker machen es sich nämlich vor ihrer anstehenden Tournee in einem überschaubaren Club gemütlich. Auch die Setlist soll eine andere sein. Große Band, kleine Location Eigentlich soll die anstehende Europatournee von Def Leppard zu ihrem aktuellen Album DRASTIC SYMPHONIES die bisher größte in der Band-Geschichte werden. Für den Auftakt haben sich die britischen Rocker allerdings etwas ganz Besonderes überlegt: In dem kleinen Sheffielder Club The Leadmill, der gerade mal 850 Besucher fasst, will die Band ein Konzert in ungewohntem Rahmen spielen. Statt…