Bring Me The Horizon möchten im Mainstream ankommen

Foto: Promo. All rights reserved.

Bring Me The Horizon

Bereits mit ihrem letzten Album THAT’S THE SPIRIT (2015) bewegten sich die britschen ex-Deathcoreler Bring Me The Horizon noch weiter weg von ihren Wurzeln hin zur Radiotauglichkeit.

Weiterlesen Alte Menschen hören Bring Me The Horizon zum ersten Mal – und finden es schrecklich Die Youtube-Reihe „Elders React“ zeigt alten Menschen regelmäßig Bands, Künstler oder Video-Spiele und hält fest, wie sie auf das Gezeigte reagieren. Bring Me The Horizon kamen dabei nicht so gut weg. Oli Sykes hat nun gegenüber Kerrang erwähnt, dass die Songwritingsessions für ein nächstes Album voll im Gange sind und die Band etwa 30 Song-Ideen habe, die „in unterschiedlichen Phasen der Fertigstellung“ seien.

Die grundsätzliche Richtung für das Material stehe jedoch fest, so Sykes. „Ich glaube, kein Bring Me The Horizon-Fan wird überrascht sein, dass die neue Platte anders klingt als ihr Vorgänger.

Wir wollen uns weiterentwickeln, etwas Neues erschaffen, und uns gefällt die Vorstellung, unsere Songs mainstreamig zu gestalten. Und weder schämen wir uns dafür, noch ist es Ausverkauf.

Weiterlesen Bring Me The Horizon: Oli Sykes‘ Fotos vom Gipfelsturm Oliver Sykes und Jordan Fish von Bring Me The Horizon absolvierten erfolgreich ihre Kilimandscharo-Besteigung – seht hier Bilder von der Tour. Für uns bedeutet das nämlich eine große Herausforderung: Musik zu machen, die noch mehr Leuten gefällt, aber gleichzeitig unseren eigenen Charakter beibehält. Das ist das Ziel.“

Hinsichtlich eines Veröffentlichungstermins gibt es noch keine Angaben, Sykes hofft aber, dass es gegen Ende des Jahres etwas zu hören geben wird.