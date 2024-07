Britney Spears sagt, die Osbournes sollen sich „verpissen“

Zwischen der Pop-Sängerin Britney Spears und der Osbourne-Familie herrscht dicke Luft. Nachdem Ozzy, Sharon sowie ihre beiden Kinder Jack und Kelly die TikTok-Tänze der Musikerin in ihrem gemeinsamen Podcast ‘The Osbournes’ kritisiert haben, fährt diese nun schwere Geschütze auf – und ging die Osbournes in einem Beitrag auf Instagram scharf an.

‘The Osbournes’: TikTok-Tänze sind lächerlich

Empfehlung der Redaktion Ozzy & Lemmy: Sharon plant Superhelden-Comic Heavy Metal Das klingt vielversprechend: Sharon Osbourne schraubt zurzeit an einem Comic mit Ozzy und Lemmy Kilmister als Superhelden. „Ich weiß nicht, wie man TikTok-Tänze macht. Ich weiß nicht, wie irgendjemand jemals denken würde, dass ich das könnte“, sagte Kelly Osbourne im Rahmen der Dikussion. Ozzy Osbourne entgegnete: „Ich habe es satt, die arme alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag. Es ist sehr, sehr traurig.“ Auch seine Ehefrau Sharon kann den Tanz-Clips nur wenig abgewinnen. „Mir scheint, dass TikTok am Anfang nur aus Leuten bestand, die alberne Tänze machten, aber jetzt hat es sich zu so viel mehr entwickelt.“

Jack Osbourne fügte hinzu: „Das sagst du nur, weil du der größte TikTok-Junkie bist und einfach nur sagen willst: ‚Aber da steckt noch mehr dahinter.‘“ Vor allem aber das Gespräch über die frühere Vormundschaft von Spears schien das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Während Jack darum bat, Spears zu „retten“ legte Sharon noch einmal nach und bezeichnete sie als „armes kleines Ding“.

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath & Rick Rubin würden nicht wieder kollaborieren Heavy Metal Die Studioarbeit mit Produzentenguru Rick Rubin (Slayer, Beastie Boys, SOAD) machte Black Sabbath keine wirkliche Freude, verrät Geezer Butler. Kurz darauf meldete sich Britney Spears selbst zu Wort. Am 17. Juli reagierte reagierte sie in einem langen Instagram-Post auf die Kommentare der Osbournes. Sie schrieb: „Ich werde … der Familie Osbourne, der langweiligsten Familie, die die Menschheit kennt, sagen, dass sie sich verpissen soll!“ Spears hat sich seit dem Ende ihrer umstrittenen 13-jährigen unfreiwilligen Vormundschaft im Jahr 2021 aus der Unterhaltungs-Branche weitgehend zurückgezogen, zeigt sich allerdings in den Sozialen Medien nach wie vor sehr aktiv.

