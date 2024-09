Brujeria-Frontmann Juan Brujo ist verstorben

auch interessant

2024 ist kein gutes Jahr für Brujeria. Erst im Juli dieses Jahres erlag Ciriaco Quezada alias Pinche Peach schweren Herzkomplikationen. Der Sänger wurde nur 57 Jahre alt. Vor wenigen Tagen folgten weitere schlechte Neuigkeiten: Aufgrund eines „schweren medizinischen Notfalls“ mussten Brujeria alle anstehenden Konzerttermine absagen. Nun die traurige Nachricht, dass Gründungsmitglied, Bandchef und Frontmann Juan Bruja am gestrigen Mittwoch, den 18. September 2024, verstorben ist.

Empfehlung der Redaktion Brujeria: Ciriaco Quezada ist verstorben Groove Metal Brujeria müssen Abschied von einem Band-Mitglied nehmen: Ciriaco "Pinche Peach" Quezada weilt nicht mehr unter den Lebenden. Im einem offiziellen Statment bringt die Band ihre Trauer zu Ausdruck: „Mit tiefer Traurigkeit müssen wir bekanntgeben, dass unser Anführer Juan Brujo heute verstorben ist. Juan erlitt am frühen Montagmorgen einen Herzinfarkt, nachdem er sich einen Tag von der aktuellen Mexorcista-Tour in Saint Clairsville, Ohio, freigenommen hatte. Er wurde vom Rettungsdienst in das nächstgelegene Krankenhaus in Wheeling, West Viriginia, gebracht. Aber trotz der größten Anstrengungen des medizinischen Teams ist er heute morgen gestorben. Seine Familie, Freunde und Band-Kollegen sind am Boden zerstört und möchten in Ruhe trauern, während sie die Liebe und Unterstützung der Fans zu schätzen wissen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Regel Nummer 1

Zunächst schien es, als ob bei besagtem „medizinischen Notfall“ Gitarrist Anton Reisenegger betroffen wäre. Dieser reagierte jedoch umgehend in den Sozialen Medien und schrieb: „Danke an alle, die ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben. Mir geht es gut, es liegt nicht an mir, ich kann im Moment einfach nicht viel mehr sagen.“

Empfehlung der Redaktion Brujeria canceln alle anstehenden Konzerttermine Brutal Death Metal, Grindcore, Hardcore Aufgrund eines medizinischen Notfalls sagen die Extreme-Metaller Brujeria alle ihren anstehenden Konzerttermine ab. Auch der Gitarrist verabschiedet sich öffentlich von seinem Bandleader: „Verdammt noch mal, Chef, du hast Regel Nummer eins gebrochen: ‘Nicht auf Tour sterben’! Es ist irgendwie ironisch, weißt du… Peach hat mir immer gesagt, dass er immer versucht, hat dich einzuholen, als ihr Kinder wart, weil du älter warst. Jetzt scheint es so, als hättest du ihn einholen müssen. Danke für das Vertrauen, Brujo. Ich weiß verdammt genau, dass es nicht leicht war, es zu gewinnen. Und danke, dass ich acht Jahre dabei sein durfte. Es war eine wilde Fahrt!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.