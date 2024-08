Orden Ogan rocken zusammen mit Saltatio Mortis, Lordi und Future Palace die METAL HAMMER AWARDS 2024 in Berlin. Infos und Tickets!

Das musikalische Rahmenprogramm der METAL HAMMER AWARDS 2024 - presented by IFA - steht jetzt komplett. Heute können wir euch Orden Ogan als Co-Headliner auf Europas härtester Preisverleihung ankündigen. Neben ihnen und Headliner Saltatio Mortis bekommt ihr Konzerte von Lordi und Future Palace zu sehen. Verpasst nicht das einzigartige Event am 31.8.2024 in Berlin! METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA 31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin Tickets sind jetzt erhältlich! Orden Ogan sind ein absolutes Highlight der Power Metal-Szene und aus der internationalen Metal-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ihr jüngstes, quasi selbst-betiteltes Epos THE ORDER OF FEAR…