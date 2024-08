Wacken-Headliner 2025: Saltatio Mortis noch diesen August live sehen!

Preisverleihung mit schwarzem Teppich, Award-Zeremonie und vier ausgiebige Live-Konzerten: Genau das erwartet euch auf der Bühne der METAL HAMMER Awards 2024 in Berlin!

METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA

31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin

Tickets sind jetzt erhältlich!

Headliner der METAL HAMMER AWARDS 2024 sind Saltatio Mortis. Die Band war schon auf dem Wacken Open Air 2024 sehr präsent (u.a. mit Gastauftritten bei Feuerschwanz und Tina Guo) und wird das Festival 2025 sogar headlinen. So lang müssen sich Fans aber nicht gedulden:

Empfehlung der Redaktion Darum dürft ihr die METAL HAMMER AWARDS 2024 nicht verpassen! Heavy Metal Seit mehr als zehn Jahren stehen die METAL HAMMER AWARDS für Party, Preise und Prestige, ebenso wie für Konzerte, Ehrengäste, Laudatoren: Darum solltet ihr die schwarze Zeremonie in Berlin auf keinen Fall verpassen! Saltatio Mortis machen noch im August 2024 einen kurzen Abstecher von ihrer Burgen-Tour, um in der Uber Eats Music Hall in Berlin aufzuspielen! Als Headliner der METAL HAMMER AWARDS versprechen die Meister des Mittelalter-Metal mit dem brandneuen Album FINSTERWACHT in der Hinterhand eine epische Show und mitreißenden Hymnen. NAtürlich in ausführlicher Konzertlänge!

Neben Headliner Saltatio Mortis bekommt ihr ausgiebige Konzerte von Orden Ogan, Lordi und Future Palace zu sehen – mehr Details siehe unten. Verpasst nicht das einzigartige Event am 31.8.2024 in Berlin! Noch gibt es Tickets im Vorverkauf.

Empfehlung der Redaktion Alle Nominierten der METAL HAMMER AWARDS 2024 im Überblick Wer gewinnt die METAL HAMMER AWARDS 2024 am 31.8.2024 in Berlin? Die Longlists der Nominierten in allen 12 Kategorien! METAL HAMMER rollt erneut den schwarzen Teppich aus und lädt zu den METAL HAMMER AWARDS 2024 – presented by IFA. Neben der Preisverleihung in mehreren Kategorien mit Award-Zeremonie und Ehrengästen erwarten euch am 31.8. außerdem vier spektakuläre Live-Konzerte.

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Funkausstellung IFA, die ihr 100. Jubiläum feiert, bringt METAL HAMMER euch Deutschlands härteste Preisverleihung wieder auf die Bühne. Lautstark und größer denn je! METAL HAMMER selbst zelebriert 40 stolze Jahre – wir feiern dieses Doppeljubiläum mit einer ordentlichen Portion Maximum Metal! Sichert euch jetzt euer Ticket für die METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA am 31.8. in der Uber Eats Music Hall in Berlin.

