Die deutschen Kult-Thrasher Destruction kommen auf 40-Jahre-Geburtstagstournee durch Europa. Mit dabei haben sie Razor, Enforcer und Crisix.

40 Jahre Destruction wollen natürlich gebührend gefeiert werden! Zur zugehörigen Konzertreise hat die deutsche Thrash Metal-Band gleich drei Mitstreiter eingeladen. Razor, Enforcer und Crisix werden den Mad Butcher, Schmier und Kollegen tatkräftig unterstützen. Freut euch auf Klassiker des Destruction-Katalogs bis hin zu Material ihres aktuellen Albums DIABOLICAL. DIABOLICAL überzeugt durch großartige Gitarrenarbeit und den Hymnencharakter vieler Songs. Das hämmernde Titelstück mit seinem Trademark-Riff, das eingängige und doch brutale ‘No Faith In Humanity’ (welch passender Titel in diesen Zeiten), die kurze, mit den Gitarren entfernt an Tankard erinnernde Thrash-Ohrfeige ‘Hope Dies Last’ oder das hektisch-zappelnde ‘Servant Of The Beast’ gehen sofort…