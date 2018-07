Bullet For My Valentine: Matt Tuck ist Metal zu „ausgelutscht“

Bullet For My Valentine @ Wacken Open Air 2016

Bullet For My Valentine-Frontmann Matt Tuck sieht den Metal im Einheitsbrei verschwimmen. In einem Interview mit den Kollegen vom amerikanischen Metal Hammer erzählte der Sänger, dass das Genre mittlerweile „ein bisschen ausgelutscht“ ist.

Weiterlesen Bullet For My Valentine: Traumatisiert und wütend Bullet For My Valentine befeuern neue Leidenschaft und zeigen sich auf GRAVITY direkt und ehrlich wie kaum zuvor. Wir sprachen mit Sänger Matthew Tuck und Schlagzeuger Jason Bowld über musikalische Veränderungen und persönliche Hintergründe. Die Band hat gerade ihr neues Album GRAVITY herausgebracht und Tuck berichtet, dass sie während der Sessions viel Material verwarfen, weil es sich so anfühlte, als würden sie nichts Neues erschaffen.

„Ich werde dem Metal niemals den Rücken kehren, weil diese Musik seit mehr als 20 Jahren mein Leben ist, aber für mich als Songwriter in diesem Genre ist alles etwas ausgelutscht geworden. Ich bin jetzt in einem Alter, 38, in dem einzigartige Instrumentierung und die Art und Weise, wie Alben produziert und geschrieben werden, interessanter geworden sind.

https://www.youtube.com/watch?v=B4K0JLU6FKE Video can’t be loaded: Bullet For My Valentine – Over It (https://www.youtube.com/watch?v=B4K0JLU6FKE)

Jemand wie Matt Bellamy von Muse kann eine Gitarre in die Hand nehmen und sie zu allem machen, was er will. Wenn man in einer Metal-Band ist und sich 100 andere Metal-Bands ansieht, fällt auf, dass alle die gleichen Techniken, Tonleitern und Gitarrensounds – Genre-Standard-Sachen – verwenden. Für dieses neue Album haben wir versucht, anders zu sein. „

Mit dem neuen Drummer Jason Bowld an Bord begannen Bullet For My Valentine, mit mehr Elektronik zu experimentieren, was ihnen laut Tuck dabei half die neue Platte von der Masse abzuheben.