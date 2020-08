Callejon werden noch in diesem Jahr ihr neues Studioalbum veröffentlichen – die dazugehörige Tournee soll dann Anfang 2021 stattfinden.

Am 28. August werden Callejon ihr neues Album METROPOLIS vom Stapel lassen. Den Titeltrack der Platte gibt es bereits zu hören – dazu außerdem ein Kurzfilm-ähnliches Musikvideo. Klanglich geht die Nummer zurück zu alter Härte. Zuletzt hatte die Band aus Düsseldorf ihr Cover-Album HARTGELD IM CLUB (2019) veröffentlich. Nun gibt es wieder Lieder aus der eigenen Feder und diese wollen selbstverständlich auch auf die Bühne gebracht werden. Der Plan für die einzelnen Konzerttermine steht bereits. Die Tournee soll am 26. Februar 2021 in Frankfurt starten. https://www.youtube.com/watch?v=1doMBacLX-o METAL HAMMER präsentiert: CALLEJON – Tour 2021 26.02. Frankfurt, Batschkapp 27.02. Karlsruhe, Substage 28.02. Saarbrücken, Garage 03.03. Hannover, Faust 04.03. Dresden, Alter Schlachthof 05.03. Nürnberg, Hirsch…