Es gibt mal wieder viel zu entdecken. Neue Videos kommen diese Woche von unter anderem Creeper, Lord Of The Lost und Mantar!

Es war wieder viel los in der Rock- und Metal-Welt, wir haben für euch eine Übersicht der neuesten Musikvideos! Es geht schon stark los mit Angelus Apatrida aus Spanien. Die Thrasher haben ein cooles Musikvideo zu ihrer Single ‘Cold’ veröffentlicht. Das neueste Album AFTERMATH erscheint am 20. Oktober. Weiter geht es mit einem sehr tanzbaren Lied von The Armed und einem passenden Musikvideo. Der Song heißt ‘Liar 2’ und erscheint auch auf PERFECT SAVIOURS am 25. August. Ronnie Atkins ist das dritte Jahr in Folge mit einem neuen Album zurück. Die Scheibe heißt TRINITY und erscheint am 13. Oktober. Im…