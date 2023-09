Fear Factory haben aus Sängerwechsel neue Energie geschöpft

In einem Interview mit dem Brutal Planet Magazine wurde Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares gefragt, ob der jüngste Neuzugang der Band, der in Italien geborene Sänger Milo Silvestro, der langjährigen kalifornischen Metal-Band neue Energie verliehen hat.

Neu geboren

„Ja und nein. In mir brannte immer das Feuer. Ich brauche niemanden, der mir neue Energie bringt. Aber es fühlt sich gut an, wenn man jemanden hat, der mit der eigenen Energie mithalten kann", erklärte Dino. „Eine Zeit lang hatte ich einfach das Gefühl – und ich spreche hier aus dem Stegreif –, dass Burton C. Bell (ehemaliger Fear Factory-Sänger – Anm.d.A.) die Dinge einfach angepackt hat; er hat einfach mitgemacht und dadurch Energie in die Sache gebracht. Aber es fehlte irgendwann einfach daran. Die Band ging für eine Weile unter. Und sobald Milo zu uns stieß, war es so, als ob ein Hauch frischer Wind in die Band kam. Ich meine, ich habe es durchlebt. Ich war dabei."

Dino ergänzte: „Die Leute fragen mich häufig: ‚Hat Milo neue Energie gebracht? Hat er der Band neues Leben gebracht?‘ Ja, das hat er getan, denn wie gesagt, er entspricht meiner Energie, die ich in diese Band stecke.“

