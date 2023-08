Kix wollen aufhören bevor sie schlecht werden

Steve Whiteman und Brian Forsythe mit Kix beim Rocklahoma Music Festival am 11. Juli 2009 in Pryor, Oklahoma.

Die Welt kommt nun ohne Kix zurecht

In der letzten Folge von Trunk Nation With Eddie Trunk auf SiriusXM plauderte Steve Whiteman, Kix-Frontmann, über die überraschende Ankündigung der Band, sich nach einer bemerkenswerten 45-jährigen Karriere zurückzuziehen. Whiteman machte einen humorvollen Kommentar: „Wenn jemals die Welt einer Band zugerufen hat, dass sie die Bühne verlassen soll, dann sind wir wohl gemeint.“

Er erklärte weiter, dass er bereits letztes Jahr der Band und ihrem Agenten mitgeteilt habe, dass er Ende 2023 Schluss machen werde, auch weil seine Frau sich zur Ruhe setzen wolle. Er ist seit seinem 13. Lebensjahr im Geschäft und gesteht: „Ich liebe die Bühne. Aber ich bin mir bewusst, dass ich nicht mehr so gut bin wie früher und will nicht aufhören, wenn ich miserabel bin. Empfehlung der Redaktion Kix geben ihre Auflösung bekannt Glam Metal, Hard Rock Während eines Festival-Auftritts gaben die Glam-Metaller Kix ihre Auflösung bekannt. Einen Termin für die letzte Show der Band gibt es bereits. Ich will auf einem anständigen Niveau aufhören. Das Alter fordert eben seinen Tribut.“ Die gesundheitlichen Probleme, mit denen Drummer Jimmy zu kämpfen hatte, hätten ebenfalls ihren Einfluss auf die Entscheidung gehabt.

Riesige Abschieds-Show vor zehntausend Fans

Zur Wahl des Abschiedskonzerts am 17. September im Merriweather Post Pavilion in Maryland sagte Whiteman lachend, dass Drummer Jimmy und seine Frau sich das Datum überlegt hätten. Ursprünglich wollten sie beim Achtziger-Revival-Festival Rocklahoma aufhören, aber dann wurde eine weitere Show in Minnesota hinzugefügt. Whiteman gestand, dass er leise verschwinden wollte. Die Band-Mitglieder hätten jedoch beschlossen, noch eine große Abschieds-Show für die Fans daheim zu machen.

Er ist dankbar, dass die Leute im Merriweather dabei mitmachen. Ursprünglich dachten Kix, dass sie vielleicht vier- oder fünftausend Leute anziehen könnten. Aber bisher sind es bereits über zehntausend verkaufte Tickets. „Das ist also unser Dankeschön an die Heimat-Fans – eine große Show, um ihnen für die Jahre der Unterstützung zu danken. Aber mal im Ernst, Leute, wir sind echt müde“, bekundigte Whiteman. Die amerikanische Hard Rock-Band Kix erlebte vor allem in den 1980er- und 1990er Jahren kommerziellen Erfolg, besonders mit Alben wie BLOW MY FUSE oder HOT WIRE.

