Kix geben ihre Auflösung bekannt

Steve Whiteman und Brian Forsythe mit Kix beim Rocklahoma Music Festival am 11. Juli 2009 in Pryor, Oklahoma.

auch interessant

Die US-amerikanische Glam Metal-Band Kix will sich schon bald aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Ihr Vorhaben gab sie während eines Auftritts beim M3 Rock Festival im Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland bekannt.

Auflösung in Sicht

„Ich möchte hier eine Ankündigung machen. Und es wird wahrscheinlich etwas schwierig, das zu vermitteln. Aber ich will es trotzdem machen, weil wir wollen, dass ihr es alle wisst“, sagte Frontmann Steve Whiteman auf der Bühne. „Wir haben entschieden, dass wir nach 45 Jahren, die wir das Ganze mittlerweile machen, unsere Karriere beenden werden. Nicht heute Abend. Aber wir werden es hier tun, mit einer Show am 17. September.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Zukunftschancen für Hall Of Fame stehen gut Heavy Metal Alle mal locker machen! Irgendwann werden Iron Maiden schon zu den Auserwählten für die Rock And Roll Hall Of Fame gehören, findet deren Chef. Es war ein langer, langer, langer Weg“ , fuhr er fort. „Und meine Gesundheit lässt nach. Jimmys (Chalfant, Schlagzeuger – Anm.d.A.) Gesundheit lässt definitiv nach. Und wir haben gerade entschieden, dass wir uns nach den Terminen im Laufe des Sommers zurückziehen. Wer zum Teufel will eine Karriere in Hinckley, Minnesota, beenden? Also haben wir ein bisschen Brainstorming betrieben und sagten anschließend: ‚Wir wollen eine große letzte Rock’n’Roll-Show in der Gegend spielen, weil ihr es verdient habt.‘ Nichts für ungut, Hinckley, aber scheiß drauf. Also wird der 17. September unsere letzte Show sein, und wir haben das Glück, es hier (im Merriweather Post Pavilion – Anm.d.A.) zu tun, also hoffen wir, dass ihr alle zu uns kommt. Werdet ihr zu unserer letzten Show kommen? Wir zählen auf euch

KIX auf Amazon.de bestellen!

Also, es ist traurig, aber es ist einfach an der Zeit“, kommentierte Steve die Kix-Auflösung abschließend. „Man weiß, wann es an der Zeit ist. Es ist wie bei Athleten. Man weiß, wann Schluss ist. Und ich denke, für uns ist es jetzt an der Zeit. Ich bin müde. Ich kann das verdammt noch mal nicht mehr.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.