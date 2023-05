Iron Maiden: Zukunftschancen für Hall Of Fame stehen gut

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat es mal wieder geschafft, sich selbst in die Schusslinie zu bringen. Denn den Heavy Metal-Legenden Iron Maiden bleibt es (wie den ebenfalls nominierten Soundgarden) verwehrt, in die Ruhmeshalle einzuziehen, während so unrockige Acts wie Missy Elliot, George Michael und DJ Kool Herc aufgenommen werden. Dabei rangierten Bruce Dickinson und Co. beim Fan-Voting auf Platz vier. Das heißt: Die Fachjury scheint harten Gitarrenklängen nicht besonders gewogen zu sein.

Tolle Perspektive

Nun hat Rock And Roll Hall Of Fame-Präsident und -CEO Greg Harris in einem Interview mit Audacy (siehe unten) über das negative Feedback an dieser unglücklichen Entscheidung gesprochen. „Wir lieben es, dass es den Leuten nicht egal ist“, betrachtet es Greg Harris. „Dass es ihnen wichtig ist, ob Iron Maiden drin oder draußen sind. Nun ist die Wahrheit, dass jeder, der nominiert ist, gute Chancen hat, dass er letztendlich aufgenommen wird. Tatsächlich glaube ich, könnten die Chancen ungefähr bei 90 Prozent liegen, dass sie letztlich reinkommen. Bei Rage Against The Machine war es diesmal ihre fünfte oder sechste Nominierung, denke ich. Manchmal braucht es eben eine Weile. Lasst uns schauen, wie lange. Im Augenblick lasst uns die Klasse von 2023 feiern.

Und wenn die Klasse aus diesem Jahr nicht mehr im Rampenlicht steht, können wir anfangen über die Klasse von 2024 zu debattieren.“ Wählbar für die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame sind Bands und Künstler 25 Jahre nach Veröffentlichung ihres ersten Albums oder ihrer ersten Single. Dennoch haben es ikonische Metal-Gruppen wie Iron Maiden oder Motörhead (Lemmy und Co. waren 2020 nominiert) noch nicht in die Ruhmeshalle geschafft. Guns N’ Roses zum Beispiel waren 2012 zum ersten Mal nominiert und wurden direkt aufgenommen. Daneben sind die einzigen aufgenommenen Bands, die auch nur in irgendeiner Form etwas mit Metal zu haben, Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Judas Priest, Kiss, Van Halen, Rush und Deep Purple.

