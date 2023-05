Rage Against The Machine in der Rock And Roll Hall Of Fame

Foto: 10.06.2008 Zitadelle Spandau Berlin (c) B. Foitzik. All rights reserved.

Rage Against The Machine

auch interessant

Die Rock And Roll Hall Of Fame gibt offiziell bekannt, dass Rage Against The Machine am 3. November aufgenommen werden. „Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Klasse“, sagt Präsident Joel Peresman. Im März sagte Gitarrist Tom Morello, er wisse nicht, ob die Band bei der Zeremonie auftreten wird. „Ich werde definitiv dort sein. Darüber hinaus haben wir noch nicht darüber gesprochen.“

Rage Against The Machine standen bereits sechs Mal zur Wahl.„Es gibt eine lustige Mischung in der Jury“, sagte Morello im März dem amerikanischen Rolling Stone. „Eine starke Alters – und Mainstream-Komponente ist vertreten.“

Wird der Metal etwas übersehen?

Iron Maiden standen dieses Jahr zum zweiten Mal auf dem Stimmzettel, wurden aber von den Wählern der Institution erneut übergangen. Vor vier Jahren sagte Iron Maiden-Bassist Steve Harris, dass es ihm egal ist, dass seine Band noch nicht aufgenommen worden sei. Eigentlich sind Iron Maiden schon seit 2004 dazu berechtigt. „Es ist sehr schön, wenn die Leute Preise oder Auszeichnungen verleihen. Aber wir sind nicht wegen solchem Kram ins Geschäft gekommen. Ich werde sicher nicht unruhig schlafen deswegen. Bei dem, was wir tun, ist alles, was dabei herauskommt, großartig.“

Künstler können 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums in die Hall Of Fame aufgenommen werden. Dennoch sind ikonische Hard Rock- und Metal-Gruppen wie Iron Maiden oder Motörhead noch nicht von der Institution anerkannt worden. Bruce Dickinson sorgte 2018 für Schlagzeilen, als er diese während einer Lesung in Australien als „völligen und kompletten Schwachsinn“ bezeichnete. Die Institution werde „von einem Haufen scheinheiliger, verdammter Amerikaner geleitet, die Rock’n’Roll nicht erkennen, wenn er ihnen ins Gesicht schlägt.“

So wurde gewählt

Um für die diesjährige Wahl in Frage zu kommen, muss die erste Single oder das erste Album eines jeden Nominierten 1998 oder früher veröffentlicht worden sein. Die Klasse für 2023 wurde von einer Gruppe von über 1.000 Künstlern, Historikern und Mitgliedern der Musikindustrie gewählt.

George Michael führt das Fan-Voting an, auf Platz vier landen Iron Maiden, und Soundgarden machen es sich auf Platz fünf gemütlich. Mehr als drei Millionen Stimmen wurden abgegeben. Die fünf besten Künstler bilden eine „Fan-Abstimmung“, die zusammen mit den anderen Abstimmungen ausgewertet wird, um die Kandidaten für die Aufnahme 2023 zu bestimmen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.