Rage Against The Machine: Zukunft der Band unklar

Tom Morello bei einem Auftritt im Rahmen des "ACLU 100 Concert" am 9. März 2019 in Austin, Texas

Nach der Absage der weltweiten Reuniontour von Rage Against The Machine für 2022 und 2023 aufgrund einer Verletzung von Sänger Zack de la Rocha steht die Zukunft der Band in den Sternen. Auch ein neues Interview mit Gitarrist Tom Morello zeigt eigentlich nur, dass die Alternative-Rocker genauso wenig wie ihre Fans wissen, wie es weitergehen soll.

In einem aktuellen Interview mit dem Rolling Stone wird Morello mit der drängenden Frage über die Zukunft von Rage Against The Machine mehrfach konfrontiert. Dieser weicht zwar nicht aus, aber scheint keine wirkliche Antwort parat zu haben: „Wir werden sehen. Wenn es neue Konzerttermine geben sollte, geben wir das als Band bekannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß so viel wie du, ehrlich gesagt. Jetzt gerade befinden wir uns in einem Zustand des Heilens."

Tom Morello: Es gibt kein offizielles Statement

Sänger und Frontmann der amerikanischen Combo Zack de la Rocha hatte sich auf dem zweiten Konzert ihrer Reunion Tour 2022 die Achillessehne gerissen. 17 weitere Konzerte performte er im Rollstuhl, bis die Band beschloss, alle weiteren Konzerte der Nordamerika-, Europa- und UK-Tour abzusagen, um de la Rocha Zeit für den Heilungsprozess zu geben.

Im weiteren Verlauf des Interviews wird klar, dass die Rap-Metaller wohl entweder selbst nicht genau wissen, wo sie stehen, oder einfach nichts Inoffizielles preisgeben dürfen: „Ich würde dich ja auf das offizielle Bandstatement verweisen, aber das gibt es nicht“, fährt Morello fort.

Fans verdienen weitere Rage Against The Machine-Konzerte

„Verdienen die Rage Against The Machine-Fans rund um die Welt, die Band zu sehen? Ja, natürlich tun sie das. Würde die heutige Zeit von einer kulturellen, spirituellen, rockigen Band wie Rage auf den Bühnen profitieren? Natürlich. Ich habe keine weiteren Neuigkeiten für dich. Tut mir leid. Nichts in unserer Diskussion hier lässt sich als Ja oder Nein deuten.“

Des Weiteren stellt Morello einen wilden Vergleich zwischen seiner Band und Tolkien an: „Rage Against The Machine sind wie der Ring in 'Der Herr der Ringe'. Es macht die Menschen verrückt. Es macht die Journalisten verrückt. Und es macht die Musikinustrie verrückt."

Rage Against The Machine wollten mit der Public Service Announcement Tour ihre zweite Wiedervereinigung im Jahr 2020 gebürtig feiern. Die Band hatte sich zuerst im Jahr 2000 getrennt und 2016 unter dem Namen Prophets Of Rage weitergemacht. 2019 folgte der Wiedereinstieg von Zack de la Rocha und die Rückkehr zum originalen Band-Namen. Nach der Tourneeabsage widmet sich Gitarrist Tom Morello wieder seinen Soloprojekten. Zuletzt nahm er einen Song mit dem US-Rapper Post Malone auf.

