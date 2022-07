Rage Against The Machine: Zack de la Rocha am Bein verletzt

Rage Against The Machine sind aktuell in den Vereinigten Staaten von Amerika auf Tour. Nun hat sich Frontmann Zack De La Rocha beim Konzert am Montag, den 11. Juli in Chicago, Illinois am Bein verletzt. Was genau passiert ist und welche Verletzung der Musiker davongetragen hat, ist derzeit noch nicht klar. Zack musste daraufhin die Show im Sitzen zu Ende spielen.

Unbekannte Blessur

Der konkrete Vorfall muss sich gegen Ende des vierten Songs vom Gastspiels im United Center. Rage Against The Machine spielten gerade ‘Bullet In Your Head’ vom ihrem Band-betitelten Debütalbum aus dem Jahr 1992 (siehe erstes Video unten). Zunächst läuft Zack de la Rocha noch herum und springt sogar kräftig. Doch bereits als der Rapper den nächsten Track ‘Testify’ ansagt, sitzt er am rechten Rand der Bühne. „Ich weiß nicht, was jetzt mit meinem Bein passiert ist. Aber wisst ihr was? Wir werden mit dieser Sache hier weitermachen! Sogar, wenn ich über die Bühne kriechen muss. Wir werden für euch alle heute Abend spielen. Wir sind dafür weit gereist.“

Des Weiteren berichten Augenzeugen, dass der Rage Against The Machine-Vokalist immer wieder versucht, sich hinzustellen. Jedoch sei der 52-Jährige dabei nie in der Lage gewesen, sein Bein zu belasten. Am Ende des Konzerts musste Zack de la Rocha schließlich von der Bühne getragen werden. Die mehrfach verschobene „Public Service Announcement“-Tournee der Gruppe startete am Samstag, den 9. Juli vor rund 30.000 Anhängern im Alpine Valley Music Theatre in East Troy, Wisconsin. Während des Gigs prangerte die Formation unter anderem die jüngste Entscheidung des Supreme Courts bezüglich des Rechts auf Abtreibung an.

