In die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden, zählt für viele Musiker zu den höchstmöglichen Ehrungen. Auch im Jahr 2023 soll die Riege dieser Künstler wieder einmal aufgestockt werden. Zu den möglichen Neuzugängen zählen unter anderem Iron Maiden, Soundgarden und Rage Against The Machine. Alle Jahre wieder Neben den bereits genannten Rock-Größen sind ebenfalls unter anderem Kate Bush, The Spinners und A Tribe Called Quest nominiert. Über ein Online-Voting lässt sich für die zur Wahl stehenden Künstler abstimmen. Diejenigen Kandidaten, welche die meisten stimmen auf sich vereinen können, werden im Mai bekanntgegeben. Im Herbst folgt dann die…