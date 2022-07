Tom Morello: Bühnensturz bei Rage Against The Machine-Auftritt

Vergangenen Samstagabend (23. Juli 2022) gaben Rage Against The Machine im Rahmen ihrer aktuell stattfindenden Tournee das geplante Konzert in Toronto zum Besten. Und obwohl sich im Verlauf des Abends nichts Ungewöhnliches zugetragen haben soll, kam es beim letzten Song der Setlist, ‘Killing In The Name’, zu einem unvorhergesehenen Vorfall.

Sänger Zack De La Rocha bemerkte schließlich, was passiert war und unterbrach den Auftritt. Glücklicherweise schien Morello nicht verletzt zu sein, sodass er unversehrt auf die Bühne zurückkehren und er und seine Band-Kollegen den Song erneut anstimmen konnten.

Rage Against The Machine wiedervereinigt

Die aktuell stattfindende Public Service Announcement-Tour der Band markiert die erste Wiedervereinigung des Rap/Metal-Quartetts auf der Bühne – und das seit 2011.

Rage Against The Machine hatten insgesamt drei Studioalben und eine Reihe von Cover-Versionen aufgenommen, bevor sie sich im Jahr 2000 auflösten. Die Gruppe reformierte sich 2007 jedoch, spielte aber nur sporadische Auftritte – nie eine komplette Tournee, bis jetzt.

