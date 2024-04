Heart: Ann und Nancy über Veränderungen im Musikgeschäft

In einem Interview für den US-Fernsehsender ABC sprachen Nancy und Ann Wilson von Heart ausgiebig darüber, was sich in ihren Augen in der Musikwelt alles verändert. Für die beiden Frontdamen der Classic Rock-Band hat sich in den letzten Jahrzenten nämlich einiges getan – immerhin waren sie als Frauen im Rock-Business der Siebziger Jahren eher die Ausnahme.

„Mitte der Siebziger, als wir unser erstes Album veröffentlichten, waren die Leute irgendwie sprachlos“, erinnert sich Nancy Wilson. „Sie dachten, dass das nicht wirklich zusammenpasst. So was wie wir gab es einfach nicht zu der Zeit. Wir waren wie eine Art Anomalie Anomalie in der Kultur, als wir anfingen.“

Ihre Schwester Ann fügt anschließend hinzu, dass das Genre eben eine absolute Männerdomäne war: „Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, was sie von uns halten sollten. Rock’n’Roll war wirklich ein Männerding. Das war es schon immer- Und sie warteten einfach ab, um zu sehen, was wir tun. Es hat einige Jahre gedauert, bis wir wirklich Anklang fanden.“

Alles findet auf dem Handy statt

In Bezug darauf, wie sich das Musikgeschäft auch in anderen Bereichen in den letzten fünf Jahrzehnten entwickelt hat, sagt Ann: „Die Musikindustrie hat sich verändert und ist kaum noch wiederzuerkennen im Vergleich zu dem, was sie damals war. Musik ist jetzt in Millionen kleiner Nischen eingeteilt, in denen man nur die Art von Musik hören kann, die man hören möchte. Früher gab es nur Radiosender, die alles spielten.“

„Terrestrisches Radio war wirklich ein Verbindungsstück, ein Treffpunkt für alle, um einstimmig dieselben Sachen zu hören“, stimmt Nancy zu, und verdeutlicht die Wichtigkeit des Radios zur damaligen Zeit. „Alle sind daher zu denselben Shows gegangen und konnten über dieselben Sachen reden. Und jetzt findet alles auf dem Telefon statt.“

