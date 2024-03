Cinderella: Tom Keifer zwingt sich nicht zum Schreiben

Tom Keifer beim Cathouse Festival im Irvine Meadows Amphitheatre am 15. August 2015 in Irvine, Kalifornien

Tom Keifer weiß nie, wann er an einem Album arbeitet

In einem kürzlichen Gespräch mit dem Radiosender 96.1 KLPX gab Cinderella-Frontmann Tom Keifer Details über die Arbeiten an seinem nächsten Soloalbum preis, das auf RISE folgen wird, das im September 2019 veröffentlicht wurde.

Gefragt, ob er bereits an neuem Material arbeite, antwortet Keifer: „Song-Ideen kommen nach und nach. Mir fallen plötzlich Melodien ein, die ich in ein Sprachmemo singe, oder ich notiere ein paar Texte. Diese Dinge fangen an, sich anzuhäufen. Und genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet, wenn man denkt, dass man wirklich nichts hat und denkt, nie wieder ein Album zu machen. Aber dann, Boom: Man macht ein Album, weil man plötzlich Ideen hat. Es ist irgendwie so, dass sich all diese Ideen ansammeln, und dann merkt man, dass man etwas hat.“

Keifer betont, wie unvorhersehbar die kreative Phase ist und wie sie ihn oft wie ein Blitzschlag trifft. „Es ist schwer vorherzusagen, wann so etwas passieren wird“, erzählt er weiter. „Wir hatten darüber nachgedacht und wollten ein Nachfolgealbum zu THE WAY LIFE GOES machen, und wir waren so viel auf Tournee und haben diese neue Band unterwegs aufgebaut. Es schien einfach, als würde es nie passieren.“

Nichts erzwingen

„Als wir 2018 von der Tournee zurückkamen, ohne jegliche vorausgeplante Planung oder so etwas, fanden wir uns plötzlich im Studio wieder und nahmen das RISE-Album auf. Und bevor wir es wussten, war es fertig und veröffentlicht. Man weiß irgendwie einfach, wann die Zeit richtig ist. Diese Schaffensperiode, zumindest für mich, trifft einen einfach wie ein Blitz.“

Anschließend sagt der Sänger, dass sich seine Musik organisch entwickelt. „Ich bin es immer so angegangen, besonders beim Songwriting“, erklärt er. „Und bei den Solosachen schreibe ich fast ausschließlich alles gemeinsam mit meiner Frau Savannah. Sie ist eine ziemlich erstaunliche Autorin und arbeitet auch auf die gleiche Weise. Sie ist niemand, der das Schreiben erzwingt.“

