Cinderella: Gitarrist Jeff LaBar ist gestorben

Jeff Labar mit Cinderella beim Download Festival 2010 in Castle Donington, UK, am 13.06.2010

Die erste Nachricht kam am gestrigen Mittwoch von Sebastian LaBar, Sohn des verstorbenen Cinderella-Gitarristen Jeff LaBar über Facebook. „Ich erhielt gerade die Nachricht… Jeff LaBar, mein Vater, mein Held, mein Idol, ist heute gestorben. Mir fehlen momentan die Worte. I love you pop!“ Auch Jeffs Vater äußerte sich zu dem tragischen Vorfall. „Uns wurde mitgeteilt, dass unser Sohn in Nashville gestorben ist.“

Empfehlung der Redaktion Cinderella: Hair Metal-Formation ist Geschichte Die Hair Metal-Formation Cinderella scheint offiziell Geschichte zu sein - zumindest legt das ein Interview des Bassisten Eric Brittingham nahe. Laut einem Bericht von TMZ konnten Jeffs Familie und Freunde ihn in den letzten Tagen nicht erreichen. Seine erste Ehefrau Gaile LaBar-Bernhardt machte sich schließlich auf die Suche und fand ihn tot in seinem Apartment vor. Jeff LaBar wurde 58 Jahre alt.

Die einstigen Cinderella-Kollegen Tom Keifer (Gesang, Gitarre), Eric Brittingham (Bass) und Fred Coury (Schlagzeug) taten in der Nacht ihr Beileid kund. „Das Gefühl, unseren Bruder Jeff verloren zu haben, ist mit großer Trauer nicht einmal ansatzweise zu beschreiben. Die Verbindung zwischen uns über mehrere Dekaden gefüllt mit Musikschaffen und Touren durch die Welt ist etwas, das wir als Band auf einzigartige Weise teilen. Die Erinnerungen an Jeff werden in unseren Herzen für immer fortbestehen. Es ist unvorstellbar, dass einer unserer Band-Brüder uns verlassen hat. Unsere tiefste Anteilnahme geht an seine Frau Debinique, seinen Sohn Sebastian, seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden, Jeff.“