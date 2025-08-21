Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Carach Angren veröffentlichen neue Single und kündigen EP an

Carach Angren
Carach Angren
Foto: PR, Stefan Heilemann. All rights reserved.
von
Die niederländischen Horrormetaller Carach Angren haben etwas Neues zusammengebraut und überraschen mit ihrer aktuellen Single.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Vergangenes Frühjahr verkündeten Carach Angren über die Sozialen Netzwerke, an neuem Material zu arbeiten und ein neues Kapitel einzuläuten. Im November 2024 ging es offiziell ins Studio. Das Resultat ist eine EP mit Namen THE CULT OF KARIBA und soll am 17. Oktober via Season Of Mist erscheinen. Die fünf Lieder präsentieren sich als eine „dicht verwobene Reise durch historische Legenden, okkulte Überlieferungen und Gothic-Horror.“

Anknüpfung

Eine erste Single gibt es auch schon. ‘Ik Kom Uit Het Graf’ (zu Deutsch: „Ich komme aus dem Grab“) ist der erste Song, den die Niederländer in der Muttersprache darbieten. 2008 erschien der Langspieler LAMMENDAM, dessen Geschichte quasi weitererzählt und um den Schauplatz Schinveld sowie zusätzliche Charaktere erweitert wird. Das Stück „handelt von der geisterhaften Rückkehr eines Mannes, der von der Hexe Kariba vergiftet wurde. Erweckt durch das fehlgeleitete Ritual eines Geheimkults erhebt er sich aus dem Grab, um sich in einem über Jahrhunderte geplanten Gewaltakt zu rächen.“ 

The Cult of Kariba
The Cult of Kariba Für € 5,99 bei Amazon kaufen

Wie bereits erwähnt, umfasst die EP fünf Titel. Im thematischen Mittelpunkt steht „eine neue, finstere Figur: Kariba.“ Wie gewohnt liegen den Texten von Carach Angren historische Legenden, Schriftstücke und lokale Folklore zugrunde. So sei THE CULT OF KARIBA „inspiriert von wahren Gedichten, vergessenen Theaterstücken und okkulter Symbolik.“ Wie der Titel bereits erahnen lässt, stellt die EP „einen verborgenen Kult vor, der Kariba wiederbeleben will – eine Giftmischerin und angebliche Hexe, deren Geist ein Erbe der Rache in sich trägt.“

Tod und Erweckung

Laut Überlieferungen (und Promoschreiben) soll Kariba „sowohl als Giftmischerin als auch als Zauberin in Erinnerung geblieben“ sein. Gleich einem Theaterstück hat die Platte mehrere Akte. Beginnend mit ‘A Malevolent Force Stirs’, „bei dem sich Dorfbewohner heimlich zu einem Ritual treffen.  ‘Draw Blood’ folgt dem ersten Gewaltakt und enthüllt das Opfer des Kults. ‘The Resurrection Of Kariba’ erkundet sowohl die Zeremonie zu ihrer Erweckung als auch die Hintergrundgeschichte ihrer Trauer und Hinrichtung. In ‘Ik Kom Uit Het Graf‘ kehrt das Opfer ihres früheren Verrats in einem brutalen Racheakt aus dem Grab zurück.“ Die EP endet mit der Wiedergeburt. ‘Venomous 1666’ folgt Karibas Geist, der „die Lebenden verzehrt und das Schicksal derer besiegelt, die sie zurückgerufen haben.“ 

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ankündigung Carach Angren EP neue Single Niederländisch Season Of Mist
Helloween veröffentlichen neue Single mit Lyric-Video
Helloween
Helloween veröffentlichen mit ‘Universe (Gravity For Hearts)’ die zweite Single ihres anstehenden Studioalbums GIANTS & MONSTERS.
Ganze achteinhalb Minuten geht Helloweens neuer Track ‘Universe (Gravity For Hearts)’.  Mit spacigen Gitarrenklängen und Michael Kiskes einzigartigem, emotionalem Gesang nimmt der Song uns mit in "ein atemberaubendes, Blockbuster-ähnliches musikalisches Abenteuer, hinter dem weit mehr steckt als das bloße Mysterium des Weltraums." Die von Sasche Gerstner geschriebene neue Single soll "Fans den tristen Alltag vergessen und sie stattdessen an all die unbegrenzten Möglichkeiten denken lassen, die jenseits unseres Planeten warten. Das Universum ist letztendlich ein Ort, an dem man sich einerseits leicht in Gedanken verlieren kann, aus dem man andererseits aber auch unbekannte neue Kräfte schöpfen kann."   Neues Album…
Weiterlesen
Zur Startseite