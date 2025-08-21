Vergangenes Frühjahr verkündeten Carach Angren über die Sozialen Netzwerke, an neuem Material zu arbeiten und ein neues Kapitel einzuläuten. Im November 2024 ging es offiziell ins Studio. Das Resultat ist eine EP mit Namen THE CULT OF KARIBA und soll am 17. Oktober via Season Of Mist erscheinen. Die fünf Lieder präsentieren sich als eine „dicht verwobene Reise durch historische Legenden, okkulte Überlieferungen und Gothic-Horror.“

Anknüpfung

Eine erste Single gibt es auch schon. ‘Ik Kom Uit Het Graf’ (zu Deutsch: „Ich komme aus dem Grab“) ist der erste Song, den die Niederländer in der Muttersprache darbieten. 2008 erschien der Langspieler LAMMENDAM, dessen Geschichte quasi weitererzählt und um den Schauplatz Schinveld sowie zusätzliche Charaktere erweitert wird. Das Stück „handelt von der geisterhaften Rückkehr eines Mannes, der von der Hexe Kariba vergiftet wurde. Erweckt durch das fehlgeleitete Ritual eines Geheimkults erhebt er sich aus dem Grab, um sich in einem über Jahrhunderte geplanten Gewaltakt zu rächen.“

Wie bereits erwähnt, umfasst die EP fünf Titel. Im thematischen Mittelpunkt steht „eine neue, finstere Figur: Kariba.“ Wie gewohnt liegen den Texten von Carach Angren historische Legenden, Schriftstücke und lokale Folklore zugrunde. So sei THE CULT OF KARIBA „inspiriert von wahren Gedichten, vergessenen Theaterstücken und okkulter Symbolik.“ Wie der Titel bereits erahnen lässt, stellt die EP „einen verborgenen Kult vor, der Kariba wiederbeleben will – eine Giftmischerin und angebliche Hexe, deren Geist ein Erbe der Rache in sich trägt.“

Tod und Erweckung

Laut Überlieferungen (und Promoschreiben) soll Kariba „sowohl als Giftmischerin als auch als Zauberin in Erinnerung geblieben“ sein. Gleich einem Theaterstück hat die Platte mehrere Akte. Beginnend mit ‘A Malevolent Force Stirs’, „bei dem sich Dorfbewohner heimlich zu einem Ritual treffen. ‘Draw Blood’ folgt dem ersten Gewaltakt und enthüllt das Opfer des Kults. ‘The Resurrection Of Kariba’ erkundet sowohl die Zeremonie zu ihrer Erweckung als auch die Hintergrundgeschichte ihrer Trauer und Hinrichtung. In ‘Ik Kom Uit Het Graf‘ kehrt das Opfer ihres früheren Verrats in einem brutalen Racheakt aus dem Grab zurück.“ Die EP endet mit der Wiedergeburt. ‘Venomous 1666’ folgt Karibas Geist, der „die Lebenden verzehrt und das Schicksal derer besiegelt, die sie zurückgerufen haben.“

—

