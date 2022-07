Carlos Santana bricht auf Bühne zusammen

Carlos Santana schnappt während seines 40-minütigen Auftritts am 5. Juli 2022 im Pine Knob Music Theatre in Clarkston, Michigan nach Luft

Latin Rock-Legende Carlos Santana ist am gestrigen Dienstag, den 5. Juli 2022 auf der Bühne während eines Konzerts zusammengebrochen. Der 74-Jährige hatte ungefähr 40 Minuten seines Auftritts im Pine Knob Music Theatre in Clarkston, Michigan absolviert. Dann hörte der Musiker plötzlich auf zu spielen und fiel zu Boden. Daraufhin wurde das Licht gedimmt, und die Sanitäter eilten zu dem gebürtigen Mexikaner.

Nicht genug getrunken

„Meine Damen und Herren“, sagte ein paar Minuten später ein Mitarbeiter des Clubs zum Publikum, „wie Sie sehen können, haben wir einen ernsthaften medizinischen Notfall.“ Doch offenbar konnten die Rettungsassistenten Carlos Santana schnell helfen. Denn laut einem Bericht des Branchenmagazins „Variety“ hat der Lockenkopf schon wieder seinen Fans zugewunken, als er von der Bühne und aus der Halle getragen wurde. Sein Pressesprecher gab nachfolgend zu Protokoll: „Rock-Legende Carlos Santana wurde während eines Konzerts am 5. Juli in Michigan von Hitzeerschöpfung und Dehydrierung übermannt.

Carlos wurde zur Beobachtung in die Notfallambulanz des McLaren Clarkston-Krankenhauses gebracht. Ihm geht es gut, wie sein Manager Michael Vrionis mitteilt.“ Kurze Zeit später meldete sich die Gitarrenikone selbst zu Wort. So schrieb Santana in den Sozialen Medien: „Danke für euren kostbaren Gebete. Ich schone mich gerade. Ich habe einfach vergessen zu essen und zu trinken, daher war ich dehydriert und bin ohnmächtig geworden. Der Segen und die Wunder des Herrn seien mit euch allen.“

Carlos Santana se desploma en el escenario durante concierto en Estados Unidos. Tenía una hora tocando. Está hospitalizado.#CarlosSantana

pic.twitter.com/RUh5BnusiE — Chismosote (@ChismosoteTV) July 6, 2022

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

