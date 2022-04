Sepultura-Drummer bricht sich Bein während Konzert

auch interessant

Bei ihrer derzeitigen Tournee durch Nordamerika hat sich bei Sepultura ein Unfall ereignet. So ist Schlagzeuger Eloy Casagrande während einer Pause zwischen zwei Liedern von der Bühne gefallen und hat sich bei sein rechtes Bein gebrochen. Aus diesem Grund wird er bei den verbleibenden Terminen nicht hinterm Drumkit sitzen. Wer den Trommler ersetzt, hat die Band bislang nicht vermeldet.

Zur Reha nach Hause

So postete der 31-jährige Sepultura-Drummer Röntgenfotos von seinem gebrochenen Schien- und Wadenbein in den sozialen Medien, die seltsamerweise bereits wieder gelöscht wurden. Dazu schrieb der Brasilianer: „Mit großer Traurigkeit muss ich verkünden, dass ich bedauerlicherweise mein rechtes Bein gebrochen habe. Gestern bei dem Konzert in El Paso, Texas, bin ich letztendlich während einer Pause zwischen den Liedern von der Bühne gefallen und habe mir das Schienbein und das Wadenbein gebrochen. Ich fahre zurück nach Brasilien, um die Reha zu beginnen. Ich werde euch bald wieder sehen. Die Konzertreise geht weiter, allerdings ohne mich.“

Sepultura befinden sich aktuell mit Sacred Reich und Crowbar auf „North American Quadra Tour“. Der Beinbruch von Casagrande ist darüber hinaus nicht das erste gesundheitliche Problem auf der Tournee. So mussten Sacred Reich ein halbes Dutzend Auftritte absagen, weil Sänger Phil Rind an einer „anhaltenden Atemwegserkrankung“ laborierte. Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser lobte Eloy Casagrande einst wie folgt: „Wir haben Glück, so tolle Musiker hier in Brasilien zu haben. […] Eloy hat sehr früh mit dem Schlagzeug angefangen. Er ist wie gemacht für Sepultura. Zuvor spielte er in anderen Bands, aber hier bei Sepultura explodiert er förmlich und ist völlig frei, sich selbst auszudrücken.“

SEPULTURAS STUDIOALBEN 1998-2009 JETZT BEI AMAZON ORDERN!