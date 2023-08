Ex-Biohazard-Drummer Anthony Meo lebt nicht mehr. Das Originalmitglied der New Yorker Hardcore-Institution erlag einem Krebsleiden.

Biohazard trauern um ihren Gründungsschlagzeuger. Anthony Meo hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Der New Yorker saß 1987 und 1988 bei der Hardcore-Gruppe hinter der Schießbude. Er spielte auf dem ersten Demo der Band und wurde durch Danny Schuler ersetzt. Gitarrist und Sänger Billy Graziadei überbrachte den Fans die Neuigkeit in den Sozialen Medien. New Yorker Original Zu einem frühen Biohazard-Promo-Video, das Billy teilte, schrieb, er: "Ruhe in Frieden, Anthony Meo. Du hast uns alle zusammengebracht und wirst für immer weiterleben durch das, was wir zusammen erschaffen haben!" Ein paar Tage zuvor rief Graziadei noch dazu auf, für Anthony zu…