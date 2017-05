Cellar Darling: Seht das neue Video zu ‘Black Moon’

Foto: Screenshot via YouTube, Nuclear Blast. All rights reserved.

Am 30. Juni erscheint das Debütalbum THIS IS THE SOUND der ehemaligen Eluveitie-Musiker Anna Murphy (Gesang, Drehleier), Merlin Sutter (Schlagzeug) und Ivo Henzi (Gitarre, Bass). Einen ersten Eindruck davon bekommt ihr hier: