Idiotischer Selfie-Wahn und tiefer Fall bei Converge-Konzert

Foto: Christina Wenig. All rights reserved.

Schllimm genug, dass man bei vielen Konzerten die Bühne wegen der vielen hochgereckten Smartphones nicht mehr sieht. Aber einen neuen Höhepunkt in Sachen „Wie verhalte ich mich absolut bescheuert?“ hat ein Converge-Konzertbesucher in Berkeley, Kalifornien, abgeliefert.

„Normale“ Fans kommen auf die Bühne, um mitzubrüllen oder zu pogen, doch der Kollege im Video nimmt Jacob Bannon in den Arm und macht ein Selfie. Als er von der Bühne gewunken wird, will er in die Menge springen – doch es bleibt beim Wollen, denn er wird nicht aufgefangen. Gut gemacht, Crowd!