Seit TIME DOES NOT HEAL (1991) gab es keine neue Musik von Dark Angel – bis dieses Jahr. Im April hat die Thrash-Formation mit ‘Extinction Level Event’ den ersten neuen Song nach 34 Jahren veröffentlicht. Im Juni folgte mit ‘Circular Firing Squad’ Single Nummer zwei, und schon bald soll das gesamte Album folgen. EXTINCTION LEVEL EVENT soll am 5. September via Reversed Records erscheinen.

Vorbestellt werden kann das Album bereits auf der Label-Seite. Und es gibt auch eine Collectors Edition. Diese enthält das Album als signierte CD und Vinyl inklusive zwanzigseitigem Booklet und ein T-Shirt. Das Set ist allerdings streng limitiert und nur bis zum 15. September erhältlich. Auch die Tracklist ist nun bekannt. Die Platte umfasst elf frische Songs, die sich wie folgt lesen:

Extinction Level Event Circular Firing Squad Woke Up To Blood Apex Predator Sea Of Heads Atavistic Scaler Weaponry Scarface The Room E Pluribus Nemo Terror Construct Extraction Tactics

Begeisterung

Selbst auf der Shop-Seite wird hervorgehoben: „EXTINCTION LEVEL EVENT ist Jim Durkin gewidmet und in Erinnerung an ihn.“ Der Gitarrist starb am 8. März 2023 überraschend im Alter von 58 Jahren infolge einer schweren Lebererkrankung. Jedoch arbeitete Durkin zu Lebzeiten noch mit am neuen Material. So stammt beispielsweise die Titelnummer aus seiner Feder, wie Schlagzeuger Gene Hoglan erklärt: „Jim Durkin hat uns dieses knallharte Lied hinterlassen. Es ist sehr Dark Angel und ich bin einfach begeistert davon. Wir haben es zum Titelstück des Albums gemacht, nicht als Tribut an Jim oder aus sentimentalen Gründen, sondern weil es einfach ein totaler Killer-Song ist. Er hat ihn vor zehn Jahren geschrieben, und nach heutigen Maßstäben ist er immer noch umwerfend.“

Die übrigen Nummern stammen von Hoglan und dessen Ehefrau Laura Christine, die Jim Durkins Nachfolge angetreten hat. Gene Hoglan selbst ist in jedweder Hinsicht „total begeistert von diesem Album.“ Pünktlich zum Release startet auch die Nordamerikatournee. Auf dieser werden Dark Angel von Sacred Reich, Vio-Lence, und stellenweise von Hirax, Void, Interceptor sowie Midnight begleitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.