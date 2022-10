Dark Easter Metal Meeting 2023: Alle Infos zum Festival

Im März und April 2023 erwartet euch ein Death- und Black Metal-Spektakel. Cannibal Corpse kommen mit Dark Funeral, Ingested und Stormruler auf Deutschlandtournee.

34 Jahre Cannibal Corpse, und die Band um die Gründungsmitglieder Paul Mazurkiewicz (Schlagzeug) und Alex Webster (Bass) sowie den gleichermaßen unverwüstlichen, unwiderstehlichen und einzigartigen "Herr der Nacken", George "Corpsegrinder" Fisher, wird nicht leise. Jüngst um Erik Rutan (Hate Eternal) an der Gitarre ergänzt, ließen die US-Death-Metaller mit ihrem 15. Studioalbum VIOLENCE UNIMAGINED keine Zweifel daran aufkommen, dass mit ihnen nach wie vor zu rechnen ist. "Wir freuen uns darauf, mit Erik dieses neue Kapitel der Band-Geschichte aufzuschlagen", so Webster. Im März veröffentlichten Dark Funeral ihr siebtes Album WE ARE THE APOCALYPSE. Der letzte verbliebene Streiter der Gründungsformation, Micke "Lord Ahriman"…