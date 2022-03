Alice Cooper und Co. schrauben an der nächsten Platte, an der die gesamte Tourband mitgewirkt hat. Jetzt geht's an die Feinheiten.

Alice Cooper-Bassist Chuck Garric sprach mit Metal Rules über den Nachfolger von DETROIT STORIES (2021) und bestätigte, dass darauf die gesamte aktuelle Tour-Band zu hören sein wird. Mit dabei sind Garric, Nita Strauss, Tommy Henriksen, Ryan Roxie und Glen Sobel. „Bob Ezrin [Coopers langjähriger Produzent] und Alice kamen auf uns zu und sagten, sie wollten ein Band-Album machen. Also fingen wir alle an, Songs und Ideen von jedem Mitglied einzureichen“, so Garric. „Bob holte auch einige Leute von außerhalb mit an Bord, um Songs zu schreiben. Wir haben uns alle zusammen in einen Raum gesetzt und angefangen, das Ganze zum…