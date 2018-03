Liebe Headbanger, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Geschichtsstunde: Am 13. April bringen Metallica knapp 31 Jahre nach deren Erstveröffentlichung die kultige THE $5.98 E.P.: GARAGE DAYS RE-REVISITED noch einmal heraus. Aus diesem Anlass wollen wir der Neuformierung und -findung der Gruppe auf den Grund gehen, denn dieses Release waren die ersten Aufnahmen ohne den bei einem tragischen Busunglück verstorbenen Bassisten Cliff Burton, aber mit seinem Nachfolger Jason Newsted. Wie die eigentlich mit Trauerarbeit beschäftigten Herren Hetfield, Ulrich und Hammett den Lockenkopf in die Band integrierten, erörtert Autor Matthias Weckmann unter anderem in einem brandaktuellen Interview mit Gitarrist…