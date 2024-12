Das Dino-Metal-ABC: Y-Z

Das METAL-ABC für Klein und Groß schreitet munter voran. In dieser Folge erklärt euch Heavysaurus-Gitarrist Riffi Raffi die Metal-Welt anhand der Buchstaben Y bis Z. Zu V bis X kommt ihr hier, und an den Anfang von A bis C kommt ihr hier.

Y wie YouTube

Klare Sache: Am liebsten treffen wir euch ja bei den Konzerten. Da können wir zusammen feiern, Quatsch machen und bei unseren Lieblingsliedern richtig abgehen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr dazu natürlich auch eure „Großen“ mitbringen. Im Ernst: Eure Eltern mögen Heavysaurus auch, oder? Aber wenn ihr mal nicht zu einer Show kommen könnt oder es noch zu lange dauert, bis wir wieder mit unserem großen schwarzen Tourbus in eure Stadt rollen, könnt ihr uns trotzdem angucken – denn von uns gibt es eine Menge schöner Videos, vor allem auf YouTube. Da könnt ihr euch ansehen, was alles bei einem Konzert passiert, denn manche wurden gefilmt. Das nennt man Live-Videos.

Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen Angst habt vor Dinos (und Drachen) und gar nicht wisst, wie die von Nahem aussehen, könnt ihr uns auf YouTube zuhören, wenn wir was erzählen. Das nennt man Interviews. Und ihr merkt bestimmt schnell: Wir sind ganz lieb! Ehrlich! Zu manchen Liedern gibt es sogar kleine Filmchen auf YouTube! Die nennt man Musikvideos oder Clips. In einigen davon spielen wir selbst mit, in anderen sind wir als Zeichentrickfiguren zu sehen. Das finden wir sehr witzig! Habt ihr euch das schon mal angesehen? Wenn nicht, fragt eure „Großen“!

Z wie Zusammenhalten

Eine Sache sagt Mr. Heavysaurus bei jedem Konzert, ganz am Ende, bevor die Luftballons durch die Luft fliegen und das Schlusslied kommt: „Wir Dino-Metalheads halten alle zusammen!“ Und so heißt das Lied auch: ‘Dino-Metalheads’. Als „Metalheads“ bezeichnet man Fans von Heavy Metal-Musik. Das ist ein englisches Wort und heißt „Metal-Köpfe“. Klingt irgendwie lustig, oder? Die Botschaft von Mr. Heavysaurus finden wir ganz wichtig: Bei uns ist es egal, ob du groß bist oder klein, ob du dünn bist oder – wie Mr. Heavysaurus – ein bisschen mehr Bauch hast. Es ist egal, welche Farbe deine Haut hat, ob hell oder dunkel oder grün wie wir. Egal, ob du ein Dino bist oder ein Drache oder ein Mensch. Es spielt auch keine Rolle, wo du herkommst, wo du geboren bist oder welche Sprache du sprichst. Wir halten zusammen und wir sind nett zueinander. Denn „Dino-Metalheads“ halten zusammen! Versprochen? Versprochen!

Liebe Dino-Metalheads , ob klein oder groß :

Danke fürs Lesen! Hoffentlich hattet ihr Spaß bei unserem Dino-Metal-ABC. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem Konzert, es würde uns freuen. Und bis dahin haben wir für euch noch was: Am 29. November erscheint POMMESGABEL RELOADED, eine Neuauflage von unserem Album POMMESGABEL – mit acht ganz neuen Liedern, insgesamt zwanzig Songs, und einem dinotastischen Titelbild. Hören könnte ihr das alles über die üblichen Streaming-Dienste wie Spotify und YouTube, außerdem gibt es drei Formate zum in der Hand halten: CD, CD mit Freundebuch und CD mit Nikolausmütze – ein schönes Paket, oder?

Danke und liebe Grüße an euch alle! Rarrr!

Heavy, Riffi, Muffi, Milli und Komppi

