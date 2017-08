Das Wetter beim Wacken Open Air 2017: Die Wochenend-Prognose

Die Festival-Saison 2017 ist bisher von Wetterkapriolen geprägt. Umso spannender gestaltet sich zum Start der Wacken-Wochen der Blick auf die Wetterportale: Wie tief wird der Schlamm in diesem Jahr? Reichen Gummistiefel, oder muss es die Anglerhose sein? Wir liefern euch erste Informationen und einen Ausblick bis Donnerstag! (wird täglich aktualisiert)

Dienstag, 01. August:

Die Temperaturen pendeln sich zwischen 19°C und 24°C ein, die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt gegen Nachmittag/Abend zu, es weht leichter Wind aus Osten. Tagsüber also super Urlaubswetter, aber packt euch etwas gegen Regen ein und sucht zeitig Schutz, bevor der Himmel explodiert.

Mittwoch, 02. August:

Der Mittwoch zeigt sich sehr sonnig bei schwachsem Wind aus Südwest mit teilweise starken Böen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 20%. Für ein Festival genau das Richtige – nicht zu kalt und nicht zu heiß, plus gelegentlich erfrischende Winde.

Donnerstag, 03. August:

Hinsichtlich der Temperatur bleibt auch am Donnerstag alles wie an den Vortagen: Um die 23°, aber weniger Sonnenstunden als noch am Mittwoch und mit schwachem bis mäßigem Wind wird es am Donnerstagnachmittag gewittern und regnen. Hier wird es wohl die erste Schlammschlacht vor der Bühne geben.

Es gilt die Regel: “Rain Or Shine”. Wir sehen uns am METAL HAMMER-Stand!