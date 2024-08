Dave Mustaine: Mit Teemu sind Megadeth wieder eine Band

Foto: Eyepix Group/LightRocket via Get, Eyepix Group. All rights reserved.

James LoMenzo, Dave Mustaine und Teemu Mäntysaari mit Megadeth am 20. August 2024 in Irving, Texas

auch interessant

Dave Mustaine ist bekanntlich mehr als glücklich mit dem jüngsten Neuzugang bei Megadeth. Auf die Frage im Interview bei ‘Loudwire Nights’, wie sich die Dynamik innerhalb der Gruppe mit dem Wintersun-Gitarristen Teemu Mäntysaari verändert habe, gab das einstige Metallica-Mitglied an: „Wir sind wieder eine Band. Es fühlt sich nicht wie ich und ein paar Nebenleute oder Session-Musiker an. Nicht, dass es sich so bei einer der früheren Besetzungen angefühlt hätte, aber das war eine der Ängste, die ich hatte.

Vom Feeling her ein gutes Gefühl

Kiko [Loureiro, Teemus Vorgänger — Anm.d.A.] hat uns echt einen riesigen Gefallen getan, indem er uns geholfen hat, Teemu aufzutreiben, während sich Kiko zurückziehen musste. Ich dachte, ich würde meine Karriere mit Kiko beenden. Doch dann geschahen Dinge bei ihm, und er konnte nicht mehr auf Tour gehen, weil er zu Hause bei seinen Kindern sein musste. Jetzt geht er wieder auf Tour. Ich bin froh, dass er wieder live spielt. Aber er musste nach Hause. Und in diesem Zuge stellte er uns Teemu vor. Und es war sogar eine noch engere Verbindung zwischen mir und Teemu als zwischen mir und Kiko. Wir werden immer Freunde sein, aber diese neue Beziehung lässt mich auf die Tage mit Marty Friedman in der Band zurückblicken, in denen wir vier uns tatsächlich wie eine Band fühlten.

Außerdem kam die Sprache noch auf einen möglichen Nachfolger des aktuellen Werks THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! von 2022. Dessen Vorgänger DYSTOPIA erschien sechs Jahre zuvor. Hierzu gab Dave Mustaine an: „Wir werden uns dieses Mal nicht so lange Zeit lassen. Es gab eine Menge Rückschläge — die Pandemie, der Lockdown, meine Krebsbehandlung, der Besetzungswechsel. Die Krebsbehandlung war auch schwierig für die Jungs, denn sie sahen mir dabei zu, wie ich all das durchmachte. Am einen Tag machte ich einen normalen Eindruck, am anderen Tag konnte ich wegen der Medikamente nicht wach bleiben.“

MEGADETH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.