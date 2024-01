David Lee Roth stänkert gegen Sammy Hagar

David Lee Roth teilt in einem YouTube-Video heftig gegen Sammy Hagar aus. In dem mit „The Ballad Of Popsicle Sam“ betitelten Clip wirft Roth seinem Nachfolger bei Van Halen vor, ständig „giftigen Durchfall“ in seine Richtung auszuspucken. Zudem greift David Hagars frühere Behauptung auf, er sei von Aliens entführt worden. Nachdem die Außerirdischen Sammy mit einer Sonde sexuell missbraucht hätten, sei etwas bei Hagar kaputtgegangen.

„Sam zufolge wurde er von Aliens verschleppt“, führt David Lee Roth aus. „Ich weiß, dass wenn man von Außerirdischen entführt wird, führen sie eine Sonde auf sexuelle Art in einen ein. Ich fühle mich veranlasst, dieses schmutzige Thema aufzubringen — in einem Versuch, Sammy Hagars Verhalten zu erklären. Die letzten zehn Sommer habe ich nicht eine einzige Silbe über ihn gesagt. Nicht eine. […] Und ich glaube, wir sind nun sowohl bei der technischen als auch der medizinischen Antwort angekommen, die etwas von Sammys Verhalten erklärt, dass er fortwährend giftigen Durchfall in unsere Richtung spuckt. Hagar wurde von Aliens entführt und mit einer Sonde untersucht.“

Des Weiteren sinnierte David Lee Roth, er wisse nicht, was so eine sexuelle Sondenuntersuchung durch Marsmenschen beinhalte. „Wird ein Apparat benötigt? Ist es ein Beam? Wir wissen es nicht, vielleicht wissen wir es nie. Aber was wir mit absoluter Genauigkeit wissen, ist, dass, wenn man ein Eis am Stiel in einen Kassettenspieler rammt, wird dieser Kassettenspieler nie wieder genauso laufen. Egal, wie vorsichtig man es herausnimmt und versucht, die empfindlichen kleinen Teile zu reparieren. Und es wird schlimmer werden. Und es wird so scheinen, dass der Sänger, der man einmal war, aufhört, vernünftig zu sein. Ganz genau wie Sammy.“

