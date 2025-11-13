Dieses Jahr findet das De Mortem Et Diabolum zum elften Mal statt.
Datum
5. & 6. Dezember 2025
Veranstaltungsort
Berlin, ORWOhaus
Adresse:
Frank-Zappa-Str. 19
12681 Berlin
Preise & Tickets
Tages- (54,90 Euro) und Zweitages-Tickets (99,- Euro) könnt ihr hier bestellen.
Bands
- Abduction
- Arsgoatia
- Austere
- Dymna Lotva
- Ellende
- Merrimack
- Nail By Nail
- Necronautical
- Nyrst
- Omegaeternum
- The Omega Swarm
- Sunken
- Thy Light
- Tsjuder
- Ultima Necat
- Vorga
- Wode
Running Order
