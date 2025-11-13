Toggle menu

De Mortem Et Diabolum 2025

DeMortem-2025-quer
von
2025 findet die elfte Ausgabe des De Mortem Et Diabolum Festivals statt. Im ORWOhaus in Berlin werden über zwei Tage hinweg 17 Bands auftreten.
Dieses Jahr findet das De Mortem Et Diabolum zum elften Mal statt.

Datum

5. & 6. Dezember 2025

Veranstaltungsort

Berlin, ORWOhaus

Adresse:

Frank-Zappa-Str. 19
12681 Berlin

Preise & Tickets

Tages- (54,90 Euro) und Zweitages-Tickets (99,- Euro) könnt ihr hier bestellen.

DeMortem-2025-Plakat

Bands

  • Abduction
  • Arsgoatia
  • Austere
  • Dymna Lotva
  • Ellende
  • Merrimack
  • Nail By Nail
  • Necronautical
  • Nyrst
  • Omegaeternum
  • The Omega Swarm
  • Sunken
  • Thy Light
  • Tsjuder
  • Ultima Necat
  • Vorga
  • Wode

Running Order

DeMortem-2025-Running


