Dee Snider befürwortet es, wenn Israel sein Lied benutzt

Wenn du mein Lied benutzt, steh für etwas gutes

Dee Snider hat erneut erklärt, warum er er etwas dagegen hat, wenn Verschwörungstheoretiker den Twisted Sister-Song ‘We’re Not Gonna Take It’ nutzen. In einem Interview mit TMZ erklärte der 68-Jährige Musiker:

„Ich habe vor 40 Jahren ein Lied geschrieben, von dem ich keine Ahnung hatte, dass es zu diesem Volkslied für die Ewigkeit werden würde. Empfehlung der Redaktion Dee Snider kritisiert Metallicas Setlist-Konzept Hard Rock Bei ihren aktuellen Shows spielten Metallica an je zwei Tagen mit je zwei verschiedenen Setlists. Ein Konzept, das bei Dee Snider auf Ablehnung stößt. Und Vermutungen. Aber es war von Anfang an so konzipiert, dass jeder seine eigene Situation hineininterpretieren kann. Deshalb habe ich nie Menschen davon abgehalten, es zu verwenden, weil das Zensur wäre, und ich habe mich in den Achtzigern gegen Zensur ausgesprochen. Aber wenn jemand für etwas steht, das ich nicht unterstütze, und das auf mich zurückfällt, wie zum Beispiel QAnon, dann werde ich mich dazu äußern. Ich versuche nicht, sie daran zu hindern, das Lied zu verwenden, ich werde es nur verurteilen. Wenn du mein Lied benutzt, steh für etwas ein, steh für etwas Gutes, steh für etwas Richtiges. Steh nicht für Lügen und Unsinn, denn davon haben wir im Moment schon zu viel.“

Auf die Frage, ob es in Ordnung für ihn ist, wenn Mitglieder des US-Militärs ‘We’re Not Gonna Take It’ verwenden, antwortete Dee: „Es gibt niemanden, der mir lieber wäre, um den Song zu verwenden als das Militär. Und Lehrer. Ich fühle mich gesegnet, dass ich meinen Traum leben kann, weil sich Menschen freiwillig dafür entscheiden, unser Land, ihre Länder zu schützen.“

Dee Snider steht für Rache ein

Als er gefragt wurde, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn auch die israelische Verteidigungsarmee in Zusammenhang mit der umstrittenen Bodenoffensive gegen die Hamas in Palästina das Lied verwendet bejahte er auch diese Nutzung.

„Bei den Angriffen auf die Israelis verlieren die Leute etwas aus den Augen. Leute sagen, dass die Reaktion zu intensiv sein wird für das, was passiert ist. Nun, du entscheidest nicht über die Reaktion, wenn du abscheuliche Dinge an Zivilisten tust. Wenn du diese Linie überschreitest, verbrennst du Menschen, du schlachtest Menschen ab, du vergewaltigst Menschen, du tötest Menschen, so wie auf diesem Festival. Dann kannst du nicht sagen, ‚Okay, deine Rache kann nur so groß sein.‘ Nein. Rache ist ein echter Motherfucker. Wenn du diese Linie überschreitest, wird es ganz schön ungemütlich.“

