Dee Snider kritisiert Metallicas Setlist-Konzept

auch interessant

Nur wenig Interesse an Deep-Cuts

In den letzten Monaten haben Metallica sich selbst und das neue Album 72 SEASONS mit einer Reihe von sogenannten „No Repeat Weekend“-Shows gefeiert. Diese bestehen aus zwei völlig verschiedenen Setlists mit zwei unterschiedlichen Bands, die die Show an jedem Abend für Metallica eröffnen. Eine Person, die von diesem Ansatz nicht begeistert ist, ist Dee Snider, der lockige Frontmann von Twisted Sister. Dies machte er jedenfalls kürzlich in dem Shout It Out Loudcast klar.

In der neuesten Folge des KISS-Podcasts wurde Snider nach seiner Meinung zu dem gefragt, was Metallica gerade tun. Empfehlung der Redaktion Dee Snider hat Reuniontourneen satt Heavy Metal Dee Snider hat die Schnauze voll davon, dass sich Bands auflösen, nur um später im Rahmen ihrer Reunion den großen Reibach zu machen. Er antwortete: „Ich war mir nicht bewusst, dass sie das machen, und ihnen gebührt Anerkennung dafür, aber ich denke, es ist selbstsüchtig. Die Mehrheit des Publikums, das zu diesen Shows geht – nicht nur Metallica, sondern auch KISS und Twisted Sister – kommt für die Hits. Nur eine kleine Gruppe von Menschen kennt und akzeptiert die Deep-Cuts, und sie sind in der Minderheit

Als Twisted sich zum ersten Mal 2001 wiedervereinigte, wollten die anderen Jungs ebenfalls die Deep-Cuts spielen und einige Songs aus den Bar-Zeiten in die Setlist aufnehmen. Bei der ersten Show zurück wollte ich keine Probleme machen. Wir spielten diese Lieder, aber das Publikum reagierte kaum, nur wenige zeigten Interesse.“

Eventuell Taktik, um mehr Tickets zu verkaufen

Dee Snider führte fort: „ Die Erfahrung lehrte uns, dass solche Songs nur eine kleine Gruppe ansprechen. Es sei denn, man kauft beide Tickets – und das ist vielleicht die Idee. Empfehlung der Redaktion Twisted Sister: Frontmann Dee Snider schließt Reunion-Tour aus Hair Metal, Hard Rock Twisted Sister werden nicht nochmal auf Tour gehen, das stellt Dee Snider jetzt in einem US-Amerikanischen Radio-Interview klar. Du weißt schon, schüttel sie durch, bring sie dazu, Beide zu kaufen, damit sie jedes Lied hören, weil sie Hardcore-Fans sind.“

Snider sagte in dem Zusammenhang, dass Metallicas Publikum über die Hardcore-Fans hinausgewachsen sei und sie Hits hätten. Er erinnere sich auch an eine Situation mit Iron Maiden, bei der sie einmal das gesamte neue Album spielten und sich weigerten, Hits zu spielen. Das Publikum sei verärgert gewesen, und Bruce Dickinson habe sich während der Show darüber beschwert. Im nächsten Jahr hätten sie dann nur noch ihre größten Hits gespielt, um das wiedergutzumachen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.