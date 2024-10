Dee Snider hat Twisted Sister-Songs lieber für sich behalten

Wie viele andere Bands aus den Siebzigern und Achtigern haben auch Twisted Sister Höhen und Tiefen hinter sich. In einem Interview mit dem X5 Podcast wurde der ehemalige Frontmann Dee Snider gefragt, wie es dazu kam, dass er nach seinem Beitritt 1976 quasi jedes Twisted Sister-Lied geschrieben hat und „besitzt“.

„Ich bin Twisted Sister beigetreten und habe mich einer Band angeschlossen, die bereits existierte. Sie waren alle ein paar Jahre älter als ich. Und sie kamen alle aus New York City, der Bronx. Sie hatten diese New York-Attitüde. Ich war ein Vorstadtjunge und jünger als sie. Ich hatte zwar eine Stimme, aber sie behandelten mich, als wäre ich ein Kind. Und das hat mich wirklich von den Jungs entfremdet“, erklärt Dee Snider. Beschwichtigend fügt er jedoch hinzu: „Mittlerweile liebe ich sie alle – ich meine, wir sind Freunde. Aber zu Beginn hatte ich lange Zeit wirklich das Gefühl, nicht Teil der Band zu sein.“

Einzelgänger

Empfehlung der Redaktion Twisted Sister: Die Band stand vor Startschwierigkeiten Glam Metal, Heavy Metal Wie Gitarrist Jay Jay French in einem Interview erklärte, standen Twisted Sister nach ihrer Wiedervereinigung vor diversen Herausforderungen. Ebendieses Gefühl habe Snider damals auch dazu veranlasst, Song-Ideen vorerst für sich zu behalten und lieber allein zu arbeiten, wie er erklärt. „Ich habe versucht, mit ihnen zu schreiben, aber sie haben nicht mit mir zusammengearbeitet. Also endete ich allein mit dem Schreiben und arbeitete nur für mich an diesen Liedern. Ich hatte nie das Gefühl, dass dies etwas war, das ich teilen sollte.

Ich ging zu ihnen und sagte: ,Das ist der Gitarren-Part. Das ist der Schlagzeug-Part.‘ Und ich sagte jedem, was er tun sollte – keine Soli und so, aber ich trat mit meinen Liedern eher als Einzelgänger auf. Deshalb habe ich nie Gewissensbisse verspürt wie: ,Oh, ich sollte diese Songs mit den Jungs teilen, wegen all der harten Arbeit, die sie da reinstecken.‘ Nein. Sie feierten und hatten eine gute Zeit, während ich nicht high war und an einem Song nach dem nächsten arbeitete.“

