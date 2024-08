Twisted Sister: Die Band stand vor Startschwierigkeiten

auch interessant

Für Gitarrist Jay Jay French und Twisted Sister gab es nach der langen Auszeit des gemeinsamen Spielens einige Hürden zu nehmen. Im Interview mit ‘Let There Be Talk’ erklärt er, vor welchen Herausforderungen die Band einst stand.

Twisted Sister: So schwer war der Neustart

Empfehlung der Redaktion Ex-Jethro Tull Mitglied findet, Metal-Grammy war verdient Folk Rock Spielen Jethro Tull Heavy Metal? Das befanden 1989 zumindest die Grammys - sehr zum Ärger vieler Metal-Fans. „Die Leute verstehen die Körperlichkeit beim Spielen von anspruchsvollem Metal nicht. […] Anspruchsvollen Metal zu spielen ist wie ein Football-Spiel. Es ist wie in den Krieg zu ziehen. Und man kann nicht einfach loslegen – man muss wieder trainieren. Als Twisted Sister 2003 nach einer langen Pause zurückkamen, war unsere erste Show auf dem Sweden Rock Festival. Wir hatten seit Jahren nicht mehr vor so einem Publikum gespielt und waren nicht bereit“, erklärte French. „Obwohl wir Headliner waren, weil wir den Headliner-Platz vor Yes und Jethro Tull bekommen hatten. Das war überwältigend.

Ich habe diese Typen gesehen, als ich auf der Highschool war, und jetzt treten sie als Vorgruppe für mich auf, was wirklich komisch war. […] Ich entschuldige mich bei ihnen: ‚Das hat der Veranstalter gemacht, ich bin nicht schuld.‘ Jedenfalls war es keine gute Show, und das haben wir gemerkt. Und als wir drei Wochen später zurückkamen, um beim Bang Your Head zu spielen, sagten wir zu unserem Agenten: ‚Setz uns am Tag vorher in einen kleinen Raum. Wir müssen wieder auf die Beine kommen.’“

STAY HUNGRY auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Jay Jay French (Twisted Sister): „Iron Maiden wollten nicht nach uns spielen!“ Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French gibt sich in einem Interview selbstbewusst: Nach seiner Band hätte im vergangenen Jahr kein Headliner die Festival-Bühnen betreten wollen! Außerdem muss man als Gitarrist, besonders in einer Band mit zwei Gitarren, die Fähigkeit haben, die Verzerrungen richtig ineinandergreifen zu lassen. Man muss es richtig hinbekommen […]. Es ist eine Kunstform. Deshalb können wir es machen, und viele andere nicht. Es ist eine Kunstform, und man entwickelt diese Kunstform, indem man es Tausende Male macht. Und wir mussten wieder auf die Beine kommen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.