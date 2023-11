Metal gilt in Casting-Shows eigentlich nicht als Vorzeige-Genre, doch in der aktuellen Staffel von ‘The Voice Of Germany’ kommt die harte Musik gut an.

Castingshows sind nicht unbedingt dafür bekannt, Metal eine große Bedeutung einzuräumen. Einige Kandidaten versuchen sich dennoch an den härteren Nummern – und haben damit sogar Erfolg, wie die aktuelle Staffel von ‘The Voice Of Germany’ nun zeigt. Metal in Castingshow Im Rahmen der Ausgabe vom vergangenen Freitag von ‘The Voice Of Germany’ trat der Kandidat Niclas Scholz, genannt „Fischi“, auf. Passend zu seinem Motörhead-Shirt performte er mit ‘Ace Of Spades’ nicht nur einen Klassiker der Band, sondern wusste auch das Publikum seiner energetischen Performance mitzureißen. Das Kuriose: Nach dem Auftritt versagte die Tontechnik, der Sound brach immer wieder weg (ob…