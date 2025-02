Klaus Meine: Eine Million Gründe für neue Scorpions-Songs

Sechs Dekaden haben die Scorpions inzwischen auf dem Buckel, und doch gönnen sich Klaus Meine, Rudolf Schenker und Co. gefühlt nie eine Pause. Auftritte auf der ganzen Welt, die Planung des großen Geburtstagskonzerts (mit Judas Priest als Special Guest), und dann soll dieses Jahr auch der biografische Film ‘Wind Of Change’ erscheinen – obwohl die Dreharbeiten erst im Mai beginnen. Dies erzählte Klaus Meine zumindest kürzlich in einem Gespräch mit Scorpions Brazil.

Empfehlung der Redaktion Klaus Meine: Scorpions-Filmbiografie soll noch 2025 erscheinen Hard Rock Die Scorpions-Filmbiografie ‘Wind Of Change’ soll laut Klaus Meine noch dieses Jahr erscheinen. Nun spricht er über den Stand der Dreharbeiten. Nun wurde ein zweiter Teil des Interviews veröffentlicht, in dem es darum geht, ob die Band in näherer Zukunft Studiopläne habe. Das letzte Album ROCK BELIEVER liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Meine erklärt: „Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt viele gute Gründe, warum wir es vielleicht tun sollten. Es macht so viel Spaß, neue Songs zu schreiben und auszuprobieren. Und wir haben so ein tolles Team, das mit uns zusammenarbeitet.“ Co-Produzent und Sound-Ingenieur Hans-Martin Buff hat jüngst einen Grammy für seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel erhalten. „Er ist wirklich sehr, sehr gut und es macht immer Spaß, mit ihm im Studio zu arbeiten“, meint der Sänger über Buff.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Scorpions Jubiläumskonzert Hard Rock Die Scorpions feiern ihr 60. Band-Jubiläum 2025 mit einem Konzert in Hannover. Infos, Tickets und Vorbands (u.a. Judas Priest) zur Show, präsentiert von METAL HAMMER. Demnach gibt es „eine Million gute Gründe, bald wieder ins Studio zu gehen. Aber andererseits ist es heutzutage nicht mehr an der Zeit, wirklich Alben zu machen. Es könnte gut sein, dass wir ein paar Lieder aufnehmen; das wäre eine gute Sache. Aber es ist immer eine gute Option, zurückzugehen und die eigene Kreativität zu wecken. Das ist immer etwas Tolles und wir genießen es immer.“ Man müsse jedoch eines nach dem anderen angehen, wie Klaus Meine weiter ausführt: „Mal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Es stehen so viele Shows an. Die müssen wir erst einmal auf die Beine stellen, bevor wir Pläne für das machen, was 2026 passieren könnte.“

