Dee Snider ist nach dem Aus von Twisted Sister umtriebig wie eh und je. Auf seiner Agenda stehen sein erster Roman sowie sein Regie-Debüt.

Was treibt eigentlich Dee Snider nach dem Ende von Twisted Sister? Diese Frage hat der Sänger nun in der Sendung "Metal Casino Live" beantwortet (Video siehe unten). Einerseits hat der 65-Jährige gerade seinen ersten Roman fertiggestellt. Andererseits soll er bald seinen ersten "mächtig verstörenden" Horrorfilm als Regisseur drehen. So sagte Dee Snider über seine derzeitigen Projekte: "Ich habe soeben meinen ersten fiktiven Roman fertiggestellt, der jetzt an die Verlage geht. So hoffe ich, dass ich dafür einen Deal bekommen. Und ich soll bei zwei Filmen Regie führen, aber die COVID-19-Sache hat die Produktion still gelegt. Es ist ein neuer Horrorfilm…